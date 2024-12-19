На днях Netflix обновил рейтинг популярных фильмов и сериалов, которые выбирали украинцы за последнюю неделю. Здесь абсолютно разнообразное кино – от триллеров до детективов, от анимационных лент до праздничных и рождественских. Каждый сможет найти то, что ему по вкусу, пишет 24 Канал.
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Самые популярные фильмы Netflix
"Ручная кладь"
Чаще всего на прошлой неделе украинцы смотрели этот американский боевик и детектив. Он рассказывает об Итане Копеке, который работает в аэропорту обычным охранником, хотя на самом деле мечтал стать полицейским.
Накануне Рождества, когда руководитель согласился повысить его в должности, Итану сразу же не везет. Кто-то пытается провести контрабандой чемодан с запрещенным веществом, надеясь, что смогут манипулировать Итаном.
"Ручная кладь": смотрите трейлер онлайн
Также в рейтинг самых популярных фильмов попали такие ленты:
- "То Рождество"
- "Гринч"
- "Наша маленькая тайна"
- "Форсаж"
- "СМС перед Рождеством"
- "Детский поезд"
- "Рождественское свидание с герцогом"
- "Отдых по обмену"
- "Встретимся на следующее Рождество".
Самые популярные сериалы Netflix
"Черные голуби"
Самым популярным сериалом на Netflix в Украине стала именно эта британская драма. В центре сюжета Хелен – более 10 лет участница шпионской организации "Черные голуби". Она продает информацию о своем муже-чиновнике.
Все меняется, когда внезапно убивают тайного любовника Хелен. Тогда она вместе со старым другом Сэмом отправляются на миссию, чтобы расследовать убийство. На этом фоне разворачивается масштабный геополитический кризис, в который связан преступный лондонский мир.
"Черные голуби": смотрите трейлер онлайн
Украинцы на прошлой неделе чаще всего просматривали такие сериалы:
- "Ла-Пальма"
- "За фасадом" 1 сезон
- "Пограничники" 1 сезон
- "Безумие"
- "Императрица" 2 сезон
- "Сенна"
- "Успеть до 30" 2 сезон
- "Тайный осведомитель" 1 сезон
- "Императрица" 1 сезон.