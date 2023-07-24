Фильмы и сериалы в рейтинговый список выбирались по общей продолжительности просмотров в часах, а "Фильмы в покупке" отобраны по количеству проданных единиц в штуках. Какие проекты вошли в список – читайте дальше.
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Самые популярные фильмы по категориям MEGOGO
Покупка (TVOD)
Рейтинг возглавил продолжение культовой фантастической истории от Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды". По объемам бокс-офиса этот фильм в Украине занимает первое место и в кинотеатрах. В эту категорию также вошли:
- экранизация настольной игры "Подземелье и драконы: Честь воров";
- драматический "Вавилон" с удивительным звездным кастом;
- комедия "Неудержимая свадьба";
- украинская военная драма "Мирный-21" от режиссера Ахтема Сеитабаева.
Вторую половину списка формируют американские премьеры в 2023 году.
Подписка (SVOD)
Во втором квартале фильм "Мирный-21" возглавил десятку самых популярных в этой категории. Второе место занимает украинская лента - "Щедрик" режиссера Олеси Моргунец-Исаенко по сценарию Ксении Заставской.
Далее в рейтинге полное жанровое разнообразие:
- триллер "Фиктивный агент";
- детектив "В постели с незнакомцем";
- фантастика "Мстители: Завершение";
- боевик "Тюрьма суперзлодеев";
- драма "Ричард говорит "Прощай";
- комедийная мелодрама "Вкус любви".
Завершают список "Стражи Галактики 2", которых зрители пересматривали в ожидание премьеры следующей части, и новое фэнтези "Магические двери".
Бесплатный просмотр (AVOD)
В список самых популярных бесплатных кинолент вошло 5 проектов украинского производства: "Киборги" Ахтема Сеитаблаева, "Мои мысли тихие" Антонио Лукича, "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс" Ивана Тимченко, "Брама" Владимира Тихого и "Племяш Миросла"
Украинское производство
Мирный-21 стал абсолютным лидером среди фильмов украинского производства, представленных на платформе MEGOGO. Этот фильм выбился во главу угла благодаря своей популярности среди зрителей. Также в рейтинге держатся фильмы, заслуженно популярные в течение прошлого квартала, в частности "Щедрик", "Снайпер. Белый Ворон (Расширенная версия)", "Я работаю на кладбище", "Киборги" и другие.
Интересно, что весной и в начале лета произошла сенсация с трагикомедией "Мои мысли тихие" стремительно поднявшаяся в рейтинге режиссера Антонио Лукича. Этот фильм дебютировал с успехом, привлекая внимание зрителей своим особым подходом к жанру. Также стоит отметить, что второй фильм Лукича "Люксембург, Люксембург" собирал полные залы в кинопрокате в то же время. Благодаря большому спросу он теперь доступен для просмотра онлайн на MEGOGO.
Самые популярные фильмы на MEGOGO / MEGOGO
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Больше всего сериалов на MEGOGO
Подписка (SVOD)
В списке самых популярных сериалов в подписке MEGOGO, уже второй квартал подряд лидерство удерживают постапокалиптический шедевр "Ходячие мертвецы" и украинский иронический "Участковый с ДВРЗ". Детективный сериал от BBC "Отец Браун" спустился на 8 место, а после него идет фантастическая "Война миров".
Интересно, что все остальные сериалы в этом списке также являются украинскими, подтверждая тенденцию роста популярности отечественного контента среди зрителей. Среди них есть:
- "Пес";
- "Женский врач";
- "Домик к счастью";
- "Молодая";
- "поймать Кайдаша";
- "Опер по вызову".
Бесплатный просмотр (AVOD)
Очень похожая ситуация и в рейтинге бесплатного просмотра: всего 3 сериала в этом топе — зарубежного производства. Это детективы "Мост", "Стокгольмский реквием" и драма "Погуще, чем вода". Остальное время украинцы смотрели отечественный кинематограф:
- "Папачки",
- "Крипостная",
- "Моя любимая Страшка" и другие проекты.
Самые популярные сериалы на MEGOGO / MEGOGO
Популярный детский контент на MEGOGO
MEGOGO – это семейный медиасервис, позволяющий наслаждаться целыми мирами мультфильмов и мультсериалов для всей семьи. Здесь каждый найдет соответствующий контент для отдыха и времяпрепровождения вместе с близкими. Интересно, что, сравнивая рейтинги за прошлый квартал, можно увидеть устойчивую тенденцию во всех категориях детского контента – лидеры прошлого сезона продолжают твердо удерживать свои позиции и по сей день.
Анимационные фильмы
Подписка (SVOD)
В пятерке топов по подписке - на первом месте неизменно "Зоотрополис". "Ваяна", "Тачки" и "Корпорация монстров" также держат позиции, а вот "Ледяное сердце" с приходом тепла уступило мультику "Аинбо. Дух Амазонки" своим вторым местом. В общей сложности, 8 из 10 анимационных фильмов — это сюжеты студии Disney, которая уже 100 лет покоряет сердца и малышей, и взрослых.
Анимационные сериалы
Подписка (SVOD)
Среди мультсериалов, понравившихся маленьким зрителям в просмотре по подписке, тройка лидеров продолжает закреплять свои позиции. Формируют ее легендарный "Губка Боб Квадратные Брюки", хвостатые любимцы из "Щенячьего патруля" и снятые по культовому комиксу "Ракушки-ниндзя".
Бесплатный просмотр (AVOD)
Украинский хитовый мультсериал "Пес Патрон" стабильно занимает третье место рейтинга мультсериалов, доступных бесплатно на MEGOGO. Больше его смотрели только известные на весь мир "Огги и кукарачи" и "Cocomelon: Песни для детей".
Самые популярные мультфильмы и мультсериалы на MEGOGO/MEGOGO