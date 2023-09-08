Среди других лент в рейтинге – украинская драма "Мирный-21" и мелодрама "Выбери любовь". Рейтинговые списки охватывают период с 28 августа по 3 сентября 2023 года.
Не упустите От интриг к адреналину: 5 крутых сериалов о ставках на спорт и азартных играх
Самые популярные фильмы и сериалы Netflix
За последнюю неделю украинцы больше всего пересматривали дерзкую комедию о взрослении с Идиной Мензел, Джеки Сэндлер, Адамом Сэндлером, Сэди Сэндлер и Санни Сэндлер "Тебя не приглашены на мою бат-мицву". По сюжету, Стейси и Лидия – лучшие подруги, и каждая стремится устроить незабываемую бат-мицву. Но планы девушек может разрушить популярный юноша и школьная драма.
"Тебя не приглашены на мою бат-мицву": смотрите трейлер
Больше фильмов в рейтинге:
- "Выбери любовь" (2023 год),
- "Миссия Стоун" (2023 год),
- "Книжный клуб убийц" (2023 год),
- "Хакер" (2015 год),
- "Король обезьян" (2023 год),
- "Безумный патруль 2" (2016 год),
- "Мирный-21" (2023 год),
- "Секреты домашних животных" (2016 год),
- Бэби босс (2017 год).
Самые популярные фильмы на Netflix / Netflix
Первое место среди сериалов занял криминал "Кто такая Эрин Картер?". Эвин Агмад ("Дурные деньги") сыграла школьную учительницу, которая вынуждена противостоять преступному миру, чтобы защитить свою дочь.
Описание всех серий:
- Эпизод 1. Живописная жизнь Эрин неожиданно меняется, когда она самостоятельно помешает грабителям в супермаркете. Этот поступок ошеломляет ее дочь.
- Эпизод 2. Любознательный сосед Эрин из полиции обращается к ней с просьбой за помощью, пока она пытается притворяться перед дочерью, что все в порядке.
- Эпизод 3. Эрин пытается уничтожить доказательства своих действий, но все больше вникает в опасную ситуацию. Подозрения Гарпера в отношении матери растут.
- Эпизод 4. Взгляд в прошлое Эрин раскрывает, как она стала матерью, а также какие невероятные тайны она вынуждена скрывать.
- Эпизод 5. Эмилио приближается к важному доказательству, но его расследование оказывается под угрозой. Эрин вынуждена признаться во всем муже и дочери.
- Эпизод 6. Призрак из прошлого Эрин разыскивает ее ради мести, так что в опасности оказываются даже ее близкие.
- Эпизод 7. Эрин вынужденно объединяет силы с неожиданным союзником, чтобы спасти самое дорогое. Смелое проникновение на вражескую территорию приводит к большой жертве.
"Кто такая Эрин Картер?": смотрите трейлер
Больше сериалов в рейтинге:
- "Ван-Пис", 1 сезон,
- "Таблетка от боли", минисериал,
- "Рагнарок", 1 и 2 сезона,
- "Разочарование", часть 5,
- "Депп против Герд", документальный сериал,
- "Жизнь до 100 лет: Тайны голубых зон", минисериал.
Самые популярные сериалы на Netflix/Netflix