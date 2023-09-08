Серед інших стрічок у рейтингу – українська драма "Мирний-21" та мелодрама "Вибери кохання". Рейтингові списки охоплюють період від 28 серпня по 3 вересня 2023 року.

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Найпопулярніші фільми та серіали Netflix

За останній тиждень українці найбільше переглядали зухвалу комедію про дорослішання з Ідіною Мензел, Джекі Сендлер, Адамом Сендлером, Седі Сендлер і Санні Сендлер "Тебе не запрошено на мою бат-міцву". За сюжетом, Стейсі й Лідія – найкращі подруги, і кожна прагне влаштувати незабутню бат-міцву. Але плани дівчат може зруйнувати популярний хлопець і шкільна драма.

"Тебе не запрошено на мою бат-міцву": дивіться трейлер

Більше фільмів у рейтингу:

"Вибери кохання" (2023 рік),

"Місія Стоун" (2023 рік),

"Книжковий клуб убивць" (2023 рік),

"Хакер" (2015 рік),

"Король мавп" (2023 рік),

"Шалений патруль 2" (2016 рік),

"Мирний-21" (2023 рік),

"Секрети домашніх тварин" (2016 рік),

Бебі бос (2017 рік).

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Найпопулярніші фільми на Netflix / Netflix

Перше місце серед серіалів зайняв кримінал "Хто така Ерін Картер?". Евін Агмад ("Дурні гроші") зіграла шкільну вчительку, яка змушена протистояти злочинному світу, щоб захистити свою дочку.

Опис усіх серій:

Епізод 1. Мальовниче життя Ерін несподівано змінюється, коли вона самотужки стає на заваді грабіжникам у супермаркеті. Цей вчинок приголомшує її доньку.

Епізод 2. Допитливий сусід Ерін із поліції звертається до неї з проханням по допомогу, доки вона намагається вдавати перед донькою, що все гаразд.

Епізод 3. Ерін намагається знищити докази своїх дій, але все більше заглиблюється в небезпечну ситуацію. Підозри Гарпер щодо матері зростають.

Епізод 4. Погляд у минуле Ерін розкриває, як вона стала матір’ю, а також які неймовірні таємниці вона змушена приховувати.

Епізод 5. Еміліо наближається до важливого доказу, але його розслідування опиняється під загрозою. Ерін змушена зізнатися в усьому чоловікові й доньці.

Епізод 6. Привид із минулого Ерін розшукує її заради помсти, тож у небезпеці опиняються навіть її близькі.

Епізод 7. Ерін вимушено об’єднує сили з несподіваним союзником, щоб урятувати найдорожче. Сміливе проникнення на ворожу територію призводить до великої жертви.

"Хто така Ерін Картер?": дивіться трейлер

Більше серіалів в рейтингу:

"Ван-Піс", 1 сезон,

"Таблетка від болю", мінісеріал,

"Рагнарок", 1 і 2 сезони,

"Розчарування", частина 5,

"Депп проти Герд", документальний серіал,

"Життя до 100 років: Таємниці блакитних зон", мінісеріал.

Найпопулярніші серіали на Netflix / Netflix