Серед інших стрічок у рейтингу – українська драма "Мирний-21" та мелодрама "Вибери кохання". Рейтингові списки охоплюють період від 28 серпня по 3 вересня 2023 року.
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Найпопулярніші фільми та серіали Netflix
За останній тиждень українці найбільше переглядали зухвалу комедію про дорослішання з Ідіною Мензел, Джекі Сендлер, Адамом Сендлером, Седі Сендлер і Санні Сендлер "Тебе не запрошено на мою бат-міцву". За сюжетом, Стейсі й Лідія – найкращі подруги, і кожна прагне влаштувати незабутню бат-міцву. Але плани дівчат може зруйнувати популярний хлопець і шкільна драма.
"Тебе не запрошено на мою бат-міцву": дивіться трейлер
Більше фільмів у рейтингу:
- "Вибери кохання" (2023 рік),
- "Місія Стоун" (2023 рік),
- "Книжковий клуб убивць" (2023 рік),
- "Хакер" (2015 рік),
- "Король мавп" (2023 рік),
- "Шалений патруль 2" (2016 рік),
- "Мирний-21" (2023 рік),
- "Секрети домашніх тварин" (2016 рік),
- Бебі бос (2017 рік).
Найпопулярніші фільми на Netflix / Netflix
Перше місце серед серіалів зайняв кримінал "Хто така Ерін Картер?". Евін Агмад ("Дурні гроші") зіграла шкільну вчительку, яка змушена протистояти злочинному світу, щоб захистити свою дочку.
Опис усіх серій:
- Епізод 1. Мальовниче життя Ерін несподівано змінюється, коли вона самотужки стає на заваді грабіжникам у супермаркеті. Цей вчинок приголомшує її доньку.
- Епізод 2. Допитливий сусід Ерін із поліції звертається до неї з проханням по допомогу, доки вона намагається вдавати перед донькою, що все гаразд.
- Епізод 3. Ерін намагається знищити докази своїх дій, але все більше заглиблюється в небезпечну ситуацію. Підозри Гарпер щодо матері зростають.
- Епізод 4. Погляд у минуле Ерін розкриває, як вона стала матір’ю, а також які неймовірні таємниці вона змушена приховувати.
- Епізод 5. Еміліо наближається до важливого доказу, але його розслідування опиняється під загрозою. Ерін змушена зізнатися в усьому чоловікові й доньці.
- Епізод 6. Привид із минулого Ерін розшукує її заради помсти, тож у небезпеці опиняються навіть її близькі.
- Епізод 7. Ерін вимушено об’єднує сили з несподіваним союзником, щоб урятувати найдорожче. Сміливе проникнення на ворожу територію призводить до великої жертви.
"Хто така Ерін Картер?": дивіться трейлер
Більше серіалів в рейтингу:
- "Ван-Піс", 1 сезон,
- "Таблетка від болю", мінісеріал,
- "Рагнарок", 1 і 2 сезони,
- "Розчарування", частина 5,
- "Депп проти Герд", документальний серіал,
- "Життя до 100 років: Таємниці блакитних зон", мінісеріал.
Найпопулярніші серіали на Netflix / Netflix