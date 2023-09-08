10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, которые можно посмотреть за выходные
Netflix опубликовал список популярнейших фильмов и сериалов. В лидеры вышла комедия с Адамом Сендлером "Тебе не приглашено на мою бат-мицву" и криминальное шоу "Кто такая Эрин Картер?".
Среди других лент в рейтинге – украинская драма "Мирный-21" и мелодрама "Выбери любовь". Рейтинговые списки охватывают период с 28 августа по 3 сентября 2023 года.
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Самые популярные фильмы и сериалы Netflix
За последнюю неделю украинцы больше всего пересматривали дерзкую комедию о взрослении с Идиной Мензел, Джеки Сэндлер, Адамом Сэндлером, Сэди Сэндлер и Санни Сэндлер "Тебя не приглашены на мою бат-мицву". По сюжету, Стейси и Лидия – лучшие подруги, и каждая стремится устроить незабываемую бат-мицву. Но планы девушек может разрушить популярный юноша и школьная драма.
"Тебя не приглашены на мою бат-мицву": смотрите трейлер
Больше фильмов в рейтинге:
- "Выбери любовь" (2023 год),
- "Миссия Стоун" (2023 год),
- "Книжный клуб убийц" (2023 год),
- "Хакер" (2015 год),
- "Король обезьян" (2023 год),
- "Безумный патруль 2" (2016 год),
- "Мирный-21" (2023 год),
- "Секреты домашних животных" (2016 год),
- Бэби босс (2017 год).
Первое место среди сериалов занял криминал "Кто такая Эрин Картер?". Эвин Агмад ("Дурные деньги") сыграла школьную учительницу, которая вынуждена противостоять преступному миру, чтобы защитить свою дочь.
Описание всех серий:
- Эпизод 1. Живописная жизнь Эрин неожиданно меняется, когда она самостоятельно помешает грабителям в супермаркете. Этот поступок ошеломляет ее дочь.
- Эпизод 2. Любознательный сосед Эрин из полиции обращается к ней с просьбой за помощью, пока она пытается притворяться перед дочерью, что все в порядке.
- Эпизод 3. Эрин пытается уничтожить доказательства своих действий, но все больше вникает в опасную ситуацию. Подозрения Гарпера в отношении матери растут.
- Эпизод 4. Взгляд в прошлое Эрин раскрывает, как она стала матерью, а также какие невероятные тайны она вынуждена скрывать.
- Эпизод 5. Эмилио приближается к важному доказательству, но его расследование оказывается под угрозой. Эрин вынуждена признаться во всем муже и дочери.
- Эпизод 6. Призрак из прошлого Эрин разыскивает ее ради мести, так что в опасности оказываются даже ее близкие.
- Эпизод 7. Эрин вынужденно объединяет силы с неожиданным союзником, чтобы спасти самое дорогое. Смелое проникновение на вражескую территорию приводит к большой жертве.
"Кто такая Эрин Картер?": смотрите трейлер
Больше сериалов в рейтинге:
- "Ван-Пис", 1 сезон,
- "Таблетка от боли", минисериал,
- "Рагнарок", 1 и 2 сезона,
- "Разочарование", часть 5,
- "Депп против Герд", документальный сериал,
- "Жизнь до 100 лет: Тайны голубых зон", минисериал.