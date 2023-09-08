10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, которые можно посмотреть за выходные

Netflix опубликовал список популярнейших фильмов и сериалов. В лидеры вышла комедия с Адамом Сендлером "Тебе не приглашено на мою бат-мицву" и криминальное шоу "Кто такая Эрин Картер?".

Среди других лент в рейтинге – украинская драма "Мирный-21" и мелодрама "Выбери любовь". Рейтинговые списки охватывают период с 28 августа по 3 сентября 2023 года.

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Самые популярные фильмы и сериалы Netflix

За последнюю неделю украинцы больше всего пересматривали дерзкую комедию о взрослении с Идиной Мензел, Джеки Сэндлер, Адамом Сэндлером, Сэди Сэндлер и Санни Сэндлер "Тебя не приглашены на мою бат-мицву". По сюжету, Стейси и Лидия – лучшие подруги, и каждая стремится устроить незабываемую бат-мицву. Но планы девушек может разрушить популярный юноша и школьная драма.

"Тебя не приглашены на мою бат-мицву": смотрите трейлер

Больше фильмов в рейтинге:

"Выбери любовь" (2023 год),

"Миссия Стоун" (2023 год),

"Книжный клуб убийц" (2023 год),

"Хакер" (2015 год),

"Король обезьян" (2023 год),

"Безумный патруль 2" (2016 год),

"Мирный-21" (2023 год),

"Секреты домашних животных" (2016 год),

Бэби босс (2017 год).

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Самые популярные фильмы на Netflix / Netflix

Первое место среди сериалов занял криминал "Кто такая Эрин Картер?". Эвин Агмад ("Дурные деньги") сыграла школьную учительницу, которая вынуждена противостоять преступному миру, чтобы защитить свою дочь.

Описание всех серий:

Эпизод 1. Живописная жизнь Эрин неожиданно меняется, когда она самостоятельно помешает грабителям в супермаркете. Этот поступок ошеломляет ее дочь.

Эпизод 2. Любознательный сосед Эрин из полиции обращается к ней с просьбой за помощью, пока она пытается притворяться перед дочерью, что все в порядке.

Эпизод 3. Эрин пытается уничтожить доказательства своих действий, но все больше вникает в опасную ситуацию. Подозрения Гарпера в отношении матери растут.

Эпизод 4. Взгляд в прошлое Эрин раскрывает, как она стала матерью, а также какие невероятные тайны она вынуждена скрывать.

Эпизод 5. Эмилио приближается к важному доказательству, но его расследование оказывается под угрозой. Эрин вынуждена признаться во всем муже и дочери.

Эпизод 6. Призрак из прошлого Эрин разыскивает ее ради мести, так что в опасности оказываются даже ее близкие.

Эпизод 7. Эрин вынужденно объединяет силы с неожиданным союзником, чтобы спасти самое дорогое. Смелое проникновение на вражескую территорию приводит к большой жертве.

"Кто такая Эрин Картер?": смотрите трейлер

Больше сериалов в рейтинге:

"Ван-Пис", 1 сезон,

"Таблетка от боли", минисериал,

"Рагнарок", 1 и 2 сезона,

"Разочарование", часть 5,

"Депп против Герд", документальный сериал,

"Жизнь до 100 лет: Тайны голубых зон", минисериал.

Самые популярные сериалы на Netflix/Netflix