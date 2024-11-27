10 популярных фильмов, которые чаще всего смотрят украинцы на Netflix

Если сейчас вы в поисках интересного фильма для вечернего просмотра, самое время обратить внимание на обновленный рейтинг самых популярных лент от Netflix. В нем оказались разнообразные фильмы, которые покорили украинцев увлекательными сюжетными линиями, глубокими персонажами и эмоциональными моментами.

24 Канал собрал список 10 популярных фильмов, которые чаще всего выбирали для просмотра в Украине с 18 по 24 ноября. От праздничных романтических комедий до жутких триллеров – каждый найдет вариант для себя.

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"Праздничные джентльмены"

Танцовщица с Бродвея возвращается домой, в свой родной маленький городок. Она узнает, что концертная площадка ее родителей под угрозой. Девушка стремится спасти ночной клуб и ставит рождественское шоу, где играют только мужчины. Вдруг на сцене появляется интересный персонаж.

"Праздничные джентльмены": смотрите трейлер онлайн

"Пылкий снеговик"

Романтическая комедия рассказывает о молодой одинокой женщине, которая после горькой потери мужа оживляет волшебного снеговика благодаря шарфу. Прежде чем растаять, снеговик помогает ей пережить трагический период в жизни и хочет научить женщину снова влюбляться, смеяться и радоваться праздникам.

"Жаркий снеговик": смотрите трейлер онлайн

"Конотопская ведьма"

Фильм рассказывает о древней ведьме из Конотопа, которая отказалась от магии ради любви к обычному парню. Она стремилась к простой жизни и настоящему человеческому счастью. Однако ее покой разрушает война: русские захватчики захватывают город и убивают ее любимого. Сломленная болью и гневом, ведьма решает вернуть свои сверхъестественные силы, чтобы отомстить врагам.

"Конотопская ведьма": смотрите трейлер онлайн

В список 10 самых популярных фильмов недели среди украинцев также попали такие ленты:

"Встретимся на следующее Рождество"

"GTMAX"

"Зачарованные"

"Братья Супер Марио в кино"

"Лучшее. Рождество. В жизни!"

"Джой: Чудо жизни"

"Мадагаскар 2: Побег в Африку".

Эти фильмы больше всего привлекли внимание украинского зрителя. Выбирайте и вы своего фаворита, чтобы отдохнуть и окунуться в мир кино.