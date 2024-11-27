24 канал расскажет о высокорейтинговых фильмах, которые стоят вашего просмотра. Эти ленты удивят непредсказуемыми сюжетными поворотами, яркой актерской игрой и неожиданной развязкой.

Не пропустите 5 топовых детективных сериалов, которые можно посмотреть на Netflix

"Достать ножи: Стеклянная луковица" (2022)

Миллиардер Майлз Брон приглашает своих давних знакомых на остров. Во время вечеринки он предлагает поиграть всем в необычную игру, в которой стоит расследовать убийство и найти преступника. Однако все идет не по плану, и они становятся свидетелями реальной гибели одного из героев. На вечеринку пожаловал детектив Бенуа Блан, который только вернулся из отпуска. Теперь мужчине придется заняться этим делом и узнать личность убийцы. Все герои скрывают тайны, которыми не желают делиться. Сможет ли Блан найти настоящего преступника?

"Достать ножи: Стеклянная луковица": смотрите трейлер онлайн

"Поиск" (2018)

В центре сюжета – исчезновение девушки, по имени Марго. Однажды студентка отправляется в университет на учебу, но не возвращается домой. Ее отец сильно волнуется за нее, поэтому на следующий день позвонил всем знакомым, чтобы узнать хоть какую-то информацию. После этого он отправляется к полицейским, но те отказываются заниматься этим делом. Поэтому отец пропавшей обращается к частному детективу, вместе с которым начинает поиски дочери. Исследовав личные вещи девушки, мужчина понял, что совсем не знает своего ребенка. Впрочем, он готов на все, чтобы получить возможность снова увидеть дочь.

"Поиск": смотрите трейлер онлайн

"Невидимый гость" (2016)

Влиятельного бизнесмена Адриана Дориа обвинили в убийстве любовницы. Все уверены, что он виноват, поскольку полицейские застали его на месте преступления. Однако мужчина не помнит событий того дня, потому что потерял сознание. Адриан нанимает лучшую адвокатку Испании, по имени Вирджиния Гудман. Она не проиграла ни одного дела, поэтому готова помочь главному герою. Впрочем, для этого мужчина должен рассказать все подробности того дня и признаться, что на самом деле произошло. Однако Адриан скрывает немало тайн, которые могут перевернуть ход дела.

"Невидимый гость" : смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы станут идеальным дополнением вашего вечера. Поэтому смело выбирайте ленту из перечня и окунитесь в мир тайн и разгадок.