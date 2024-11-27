24 канал розповість про високорейтингові фільми, які варті вашого перегляду. Ці стрічки здивують непередбачуваними сюжетними поворотами, яскравою акторською грою та несподіваною розв'язкою.

Не пропустіть 5 топових детективних серіалів, які можна подивитися на Netflix

"Ножі наголо: Скляна цибуля" (2022)

Мільярдер Майлз Брон запрошує своїх давніх знайомих на острів. Під час вечірки він пропонує пограти всім у незвичайну гру, в якій варто розслідувати вбивство і знайти злочинця. Однак все йде не за планом, і вони стають свідками реальної загибелі одного з героїв. На вечірку завітав детектив Бенуа Блан, який тільки повернувся з відпустки. Тепер чоловікові доведеться зайнятися цією справою і дізнатися особу вбивці. Усі герої приховують таємниці, якими не бажають ділитися. Чи зможе Блан знайти справжнього злочинця?

"Ножі наголо: Скляна цибуля": дивіться трейлер онлайн

"Пошук" (2018)

У центрі сюжету – зникнення дівчини, на ім'я Марго. Одного дня студентка вирушає до університету на навчання, але не повертається додому. Її батько сильно хвилюється за неї, тому на наступний день зателефонував усім знайомим, щоб дізнатися хоч якусь інформацію. Після цього він вирушає до поліціянтів, але ті відмовляються займатися цією справою. Тому батько зниклої звертається до приватного детектива, разом з яким розпочинає пошуки доньки. Дослідивши особисті речі дівчини, чоловік зрозумів, що зовсім не знає свою дитину. Втім, він готовий на все, щоб отримати можливість знову побачити доньку.

"Пошук": дивіться трейлер онлайн

"Невидимий гість" (2016)

Впливового бізнесмена Адріана Доріа звинуватили у вбивстві коханки. Усі впевнені, що він винен, оскільки поліціянти застали його на місці злочину. Однак чоловік не пам'ятає подій того дня, бо втратив свідомість. Адріан наймає найкращу адвокатку Іспанії, на ім'я Вірджинія Гудман. Вона не програла жодної справи, тому готова допомогти головному герою. Втім, для цього чоловік має розповісти усі подробиці того дня і зізнатися, що насправді сталося. Проте Адріан приховує чимало таємниць, які можуть перевернути хід справи.

"Невидимий гість" : дивіться трейлер онлайн

Ці фільми стануть ідеальним доповненням вашого вечора. Тому сміливо обирайте стрічку з переліку й пориньте у світ таємниць і розгадок.