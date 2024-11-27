24 Канал зібрав список 10 популярних фільмів, які найчастіше обирали для перегляду в Україні з 18 до 24 листопада. Від святкових романтичних комедій до моторошних трилерів – кожен знайде варіант для себе.

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"Святкові джентльмени"

Танцівниця з Бродвею повертається додому, до свого рідного маленького містечка. Вона дізнається, що концертний майданчик її батьків під загрозою. Дівчина прагне врятувати нічний клуб і ставить різдвяне шоу, де грають лише чоловіки. Раптом на сцені з'являється цікавий персонаж.

"Святкові джентльмени": дивіться трейлер онлайн

"Палкий сніговик"

Романтична комедія розповідає про молоду самотню жінку, яка після гіркої втрати чоловіка оживляє чарівного сніговика завдяки шарфу. Перш ніж розтанути, сніговик допомагає їй пережити трагічний період у житті та хоче навчити жінку знову закохуватися, сміятися й радіти святам.

"Палкий сніговик": дивіться трейлер онлайн

"Конотопська відьма"

Фільм розповідає про давню відьму з Конотопу, яка відмовилася від магії заради любові до звичайного хлопця. Вона прагнула простого життя та справжнього людського щастя. Однак її спокій руйнує війна: російські загарбники захоплюють місто й убивають її коханого. Зломлена болем і гнівом, відьма вирішує повернути свої надприродні сили, щоб помститися ворогам.

"Конотопська відьма": дивіться трейлер онлайн

У список 10 найпопулярніших фільмів тижня серед українців також потрапили такі стрічки:

"Зустріньмося наступного Різдва"

"GTMAX"

"Зачаровані"

"Брати Супер Маріо в кіно"

"Найкраще. Різдво. У житті!"

"Джой: Диво життя"

"Мадагаскар 2: Втеча до Африки".

Ці фільми найбільше привернули увагу українського глядача. Обирайте й ви свого фаворита, щоб відпочити та зануритися у світ кіно.