Их чаще всего смотрят в Украине: 10 самых популярных фильмов на Netflix

Netflix продолжает пополнять свои каталоги новыми фильмами. Многие из них мгновенно попадают в список самых популярных лент на платформе. Среди них есть и украинское кино.

За последнюю неделю украинцы чаще всего смотрели на Netflix разнообразные фильмы: от отечественных новинок до интересных иностранных премьер. Кино 24 подробнее расскажет о тех лентах, которые выбирали в Украине.

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"Отпуск вслепую"

В центре сюжета романтической комедии – успешная киевская бизнес-леди, к которой с уважением относится руководство, но остальные коллектива ее откровенно ненавидят. Подчиненные решают отправить шефиню в отпуск и покупают ей билет на вершину украинских Карпат. Там ее ждут разнообразные приключения, сюрпризы и знакомства, меняющие жизнь.

"Отпуск вслепую": смотрите трейлер онлайн

"Бабушки"

Главный герой Джо после трудностей в личной жизни, проблем на работе и потери матери хочет, чтобы судьба дала ему второй шанс. Мужчине приходит в голову идея – открыть ресторан. Но сам он не является экспертом в кулинарии и не имеет большого бюджета. Поэтому решает нанять на работу бабушек, ведь кто как не они знают, как вкусно накормить людей.

"Бабушки": смотрите трейлер онлайн

"Собачки"

Фильм рассказывает об эгоцентричной карьеристке Яне, которая случайно накладывает на себя заклятие. Все мужчины, которые имеют с ней отношения, превращаются в собак. Но это испытание преследует Яну не зря – так она должна научиться настоящей любви и заботы и изменить свое отношение к жизни.

"Собачки": смотрите трейлер онлайн

К тому же в список самых популярных фильмов за последнюю неделю попали и другие новинки и последние хиты в мире кино: