За последнюю неделю украинцы чаще всего смотрели на Netflix разнообразные фильмы: от отечественных новинок до интересных иностранных премьер. Кино 24 подробнее расскажет о тех лентах, которые выбирали в Украине.
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"Отпуск вслепую"
В центре сюжета романтической комедии – успешная киевская бизнес-леди, к которой с уважением относится руководство, но остальные коллектива ее откровенно ненавидят. Подчиненные решают отправить шефиню в отпуск и покупают ей билет на вершину украинских Карпат. Там ее ждут разнообразные приключения, сюрпризы и знакомства, меняющие жизнь.
"Отпуск вслепую": смотрите трейлер онлайн
"Бабушки"
Главный герой Джо после трудностей в личной жизни, проблем на работе и потери матери хочет, чтобы судьба дала ему второй шанс. Мужчине приходит в голову идея – открыть ресторан. Но сам он не является экспертом в кулинарии и не имеет большого бюджета. Поэтому решает нанять на работу бабушек, ведь кто как не они знают, как вкусно накормить людей.
"Бабушки": смотрите трейлер онлайн
"Собачки"
Фильм рассказывает об эгоцентричной карьеристке Яне, которая случайно накладывает на себя заклятие. Все мужчины, которые имеют с ней отношения, превращаются в собак. Но это испытание преследует Яну не зря – так она должна научиться настоящей любви и заботы и изменить свое отношение к жизни.
"Собачки": смотрите трейлер онлайн
К тому же в список самых популярных фильмов за последнюю неделю попали и другие новинки и последние хиты в мире кино:
- "Улица страха: Королева выпускного"
- "Опустошение"
- "Плохое влияние"
- "Вне юрисдикции"
- "Большая прогулка"
- "Тролли: Снова вместе"
- "Пять ночей у Фредди".