За останній тиждень українці найчастіше дивилися на Netflix різноманітні фільми: від вітчизняних новинок до цікавих іноземних прем'єр. Кіно 24 детальніше розповість про ті стрічки, які обирали в Україні.

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"Відпустка наосліп"

У центрі сюжету романтичної комедії – успішна київська бізнеследі, до якої з повагою ставиться керівництво, але решта колективу її відверто ненавидять. Підлеглі вирішують відправити шефиню у відпустку та купують їй квиток на верхівку українських Карпат. Там на неї чекають різноманітні пригоди, сюрпризи і знайомства, що змінюють життя.

"Відпустка наосліп": дивіться трейлер онлайн

"Бабуні"

Головний герой Джо після труднощів в особистому житті, проблем на роботі й втрати матері хоче, щоб доля дала йому другий шанс. Чоловіку спадає на думку ідея – відкрити ресторан. Та сам він не є експертом в кулінарії й не має великого бюджету. Тому вирішує найняти на роботу бабусь, адже хто як не вони знають, як смачно нагодувати людей.

"Бабуні": дивіться трейлер онлайн

"Песики"

Фільм розповідає про егоцентричну кар'єристку Яну, яка випадково накладає на себе закляття. Всі чоловіки, які мають з нею стосунки, перетворюються на собак. Та це випробування переслідує Яну не дарма – так вона має навчитися справжньої любові й турботи та змінити своє ставлення до життя.

"Песики": дивіться трейлер онлайн

До того ж у список найпопулярніших фільмів за останній тиждень потрапили й інші новинки та останні хіти у світі кіно: