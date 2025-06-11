От комедий до триллеров: 10 фильмов, ставших самыми популярными на Netflix среди украинцев
- Фильм "Отпуск вслепую" с Даниэлем Салемом занимает первое место в рейтинге популярных лент среди украинцев на Netflix.
- В десятку популярных фильмов также вошли "Нокаут", "Капля", "Собачки", "Бабушки", "Опустошение", "Большая прогулка", "Соучастник", "Секреты домашних животных 2", "Тролли. Снова вместе".
На платформе Netflix появился обновленный рейтинг популярных лент, которые выбирали украинцы за последнюю неделю. В июне зрители чаще всего просматривали фильмы разных жанров, ведь в списке есть и украинские комедии, и боевики и триллеры.
Свежий список самых популярных фильмов может пригодиться тем, кто ищет новые варианты лент для просмотра вечером или в выходной. Кино 24 расскажет больше о последних фаворитах украинцев на Netflix.
К слову Блестящая комедия на Netflix, которую стоит посмотреть с друзьями летним вечером: что это за лента
"Отпуск вслепую"
Уже третью неделю подряд украинцы чаще всего выбирают для просмотра фильм "Отпуск вслепую" с Даниэлем Салемом – забавную романтическую драму.
В центре сюжета – успешная киевская предпринимательница, которую ужасно не любит коллектив. Чтобы отдохнуть от шефини, подчиненные заставляют ее уйти в отпуск. Женщина отправляется на вершину Карпат в горный домик. Там она проведет праздники с владельцем дома – военным, который вернулся домой на отдых.
"Отпуск вслепую": смотрите трейлер онлайн
"Полный нокаут"
Второе место в рейтинге занял французско-бельгийский боевик с участием Сирила Гана.
Боец ММА на очередном ожесточенном бою случайно убивает своего соперника. Ужасная трагедия навсегда меняет жизнь главного героя. Он прежде всего хочет загладить вину, а потому решает помочь вдове бывшего бойца. Мужчина самостоятельно отыскивает ее родного сына.
"Полный нокаут": смотрите трейлер онлайн
"Капля"
Криминальная драма от Тайлера Перри оказалась на третьем месте рейтинга.
Главная героиня фильма – Джания, одинокая мать, которой едва удается сводить концы с концами. Она пытается обеспечить больную дочь, но трагические и неожиданные события постепенно доводят ее до предела. Джания решает пойти темным путем и оказывается в центре преступления.
"Капля": смотрите трейлер онлайн
Также в десятку популярных фильмов в Украине за период 2 – 8 июня попали ленты, что тоже достойны внимания. Некоторые из них держатся в рейтинге более месяца.
- "Собачки";
- "Бабушки";
- "Опустошение";
- "Большая прогулка";
- "Соучастник";
- "Секреты домашних животных 2";
- "Тролли. Снова вместе".