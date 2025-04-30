10 самых популярных фильмов на Netflix, которые стали фаворитами украинских зрителей

Платформа Netflix еженедельно обновляет свой список самых популярных фильмов и сериалов на стриминге. На этот раз они опубликовали новую подборку лент, которые чаще всего смотрят украинцы.

В рейтинге можно увидеть абсолютно разножанровые киноистории. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на подборку от Netflix.

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"Опустошение"

По сюжету боевика, разочарованный детектив углубляется в криминальный мир, чтобы спасти сына влиятельного мужчины после неудачной кражи наркотиков. Он пытается помочь сыну влиятельного политика, который попал в ловушку между мафией и продажными копами.

"Опустошение": смотрите онлайн трейлер фильма

"Заложник в магазине Apple"

Это фильм, основанный на реальных событиях. По сюжету, вооруженный человек заходит в магазин Apple в сердце Амстердама. Этот инцидент приводит к тому, что полиции приходится решать очень деликатную проблему.

"Заложник в магазине Apple": смотрите онлайн трейлер фильма

"Когда ты выйдешь замуж?"

Это популярная украинская романтическая комедия, которая уже несколько недель подряд держится в 10 самых популярных фильмов на Netflix. Лента даже возглавила рейтинг лучших киноисторий на платформе.

По сюжету, Ксения прекрасно ориентируется в тонкостях искусства, но в личных отношениях ей не везет. Измена жениха накануне свадьбы разрушила ее веру в любовь. Но неожиданные приключения на море и загадочная картина Поля Гогена "Когда ты выйдешь замуж?" открывают перед ней путь к настоящим чувствам.

"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди самых популярных фильмов также оказались такие ленты:

"Список мечты"

"Секреты домашних животных 2"

"Щенячий патруль. Мегакино"

"Братья Супер Марио в кино"

"Ничтожный я 3"

"Электрический штат"

"Дятел Вуди отправляется в лагерь"

Выбирайте своего фаворита и позвольте себе расслабиться после напряженного дня.