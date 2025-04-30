10 самых популярных фильмов на Netflix, которые стали фаворитами украинских зрителей
- Netflix еженедельно обновляет список самых популярных фильмов, которые часто смотрят украинцы, включая "Опустошение", "Заложник в магазине Apple" и "Когда ты выйдешь замуж?".
- Среди других популярных фильмов: "Список мечты", "Секреты домашних животных 2", "Щенячий патруль. Мегакино", "Братья Супер Марио в кино", "Гадкий я 3", "Электрический штат" и "Дятел Вуди отправляется в лагерь".
Платформа Netflix еженедельно обновляет свой список самых популярных фильмов и сериалов на стриминге. На этот раз они опубликовали новую подборку лент, которые чаще всего смотрят украинцы.
В рейтинге можно увидеть абсолютно разножанровые киноистории. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на подборку от Netflix.
Рекомендуем Появился трейлер долгожданной спортивной драмы, в которой сыграл легендарный Александр Усик
"Опустошение"
По сюжету боевика, разочарованный детектив углубляется в криминальный мир, чтобы спасти сына влиятельного мужчины после неудачной кражи наркотиков. Он пытается помочь сыну влиятельного политика, который попал в ловушку между мафией и продажными копами.
"Опустошение": смотрите онлайн трейлер фильма
"Заложник в магазине Apple"
Это фильм, основанный на реальных событиях. По сюжету, вооруженный человек заходит в магазин Apple в сердце Амстердама. Этот инцидент приводит к тому, что полиции приходится решать очень деликатную проблему.
"Заложник в магазине Apple": смотрите онлайн трейлер фильма
"Когда ты выйдешь замуж?"
Это популярная украинская романтическая комедия, которая уже несколько недель подряд держится в 10 самых популярных фильмов на Netflix. Лента даже возглавила рейтинг лучших киноисторий на платформе.
По сюжету, Ксения прекрасно ориентируется в тонкостях искусства, но в личных отношениях ей не везет. Измена жениха накануне свадьбы разрушила ее веру в любовь. Но неожиданные приключения на море и загадочная картина Поля Гогена "Когда ты выйдешь замуж?" открывают перед ней путь к настоящим чувствам.
"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите онлайн трейлер фильма
Среди самых популярных фильмов также оказались такие ленты:
- "Список мечты"
- "Секреты домашних животных 2"
- "Щенячий патруль. Мегакино"
- "Братья Супер Марио в кино"
- "Ничтожный я 3"
- "Электрический штат"
- "Дятел Вуди отправляется в лагерь"
Выбирайте своего фаворита и позвольте себе расслабиться после напряженного дня.