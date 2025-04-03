Фавориты украинских зрителей: 10 самых популярных фильмов на Netflix, которые покорили сердца всех

Приближаются выходные, поэтому стоит тщательно подбирать фильм, который можно посмотреть наедине или с близкими. Стриминговая платформа Netflix в очередной раз обновила свой список самых популярных лент.

В еженедельном рейтинге вы найдете абсолютно разножанровые фильмы, которые подойдут и детям и взрослым. Если вы уже пересмотрели все украинские ленты, ищите своего фаворита от Netflix в новой подборке Кино 24.

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"Список мечтаний"

Это одна из самых новых юмористических лент на Netflix, которая уже стала самой популярной на стриминге. Пожалуй, каждый в подростковом возрасте имеет свои мечты. Главная героиня фильма решила, что самое время им осуществиться. Дочь прощается с матерью и отправляется, чтобы достичь желаемого. В процессе она раскрывает скрытые семейные тайны, находит любовь и находит потерянную себя.

"Список мечты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Электрический штат"

По сюжету, вместо людей всю работу выполняют роботы. Они бунтуют и устраивают восстание. Через два года изобретатель Итан соединяет человеческий мозг с механическими телами дроидов, что помогает людям прорваться вперед в войне, а роботы вынуждены капитулировать.

Юная Мишель, потерявшая свою семью, вдруг встречает незнакомого робота, который утверждает, что в нем – разум ее погибшего брата, следовательно, он должен быть живым. Девушка бросается на поиски.

"Электрический штат": смотрите онлайн трейлер фильма

"Щенячий патруль: Мегакино"

Третье место в списке самых популярных лент занимает популярный "Щенячий патруль". По сюжету мультфильма, волшебный метеорит падает в Бухту Приключений, предоставляя щенкам PAW Patrol сверхспособности и превращая их в Могучих щенков. Это только начало их приключений!

"Щенячий патруль: Мегакино": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Также в списке самых популярных вы найдете такие ленты:

"Последнее путешествие Деметры"

"Тролли"

"Домашние животные 2"

"В ловушке времени"

"Лохматые перцы"

"Планктон фильм"

"Медовый месяц с моей мамой"

Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром сегодня или на выходных.