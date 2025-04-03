Фавориты украинских зрителей: 10 самых популярных фильмов на Netflix, которые покорили сердца всех
- Netflix обновил список самых популярных фильмов для украинских зрителей, включая разножанровые ленты для детей и взрослых.
- Среди самых популярных фильмов: "Список мечты", "Электрический штат", и "Щенячий патруль: Мегакино".
- Другие популярные фильмы: "Последнее путешествие Деметры", "Тролли", "Домашние животные 2", "В ловушке времени", "Лохматые перцы", "Планктон фильм", "Медовый месяц с моей мамой".
Приближаются выходные, поэтому стоит тщательно подбирать фильм, который можно посмотреть наедине или с близкими. Стриминговая платформа Netflix в очередной раз обновила свой список самых популярных лент.
В еженедельном рейтинге вы найдете абсолютно разножанровые фильмы, которые подойдут и детям и взрослым. Если вы уже пересмотрели все украинские ленты, ищите своего фаворита от Netflix в новой подборке Кино 24.
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"Список мечтаний"
Это одна из самых новых юмористических лент на Netflix, которая уже стала самой популярной на стриминге. Пожалуй, каждый в подростковом возрасте имеет свои мечты. Главная героиня фильма решила, что самое время им осуществиться. Дочь прощается с матерью и отправляется, чтобы достичь желаемого. В процессе она раскрывает скрытые семейные тайны, находит любовь и находит потерянную себя.
"Список мечты": смотрите онлайн трейлер фильма
"Электрический штат"
По сюжету, вместо людей всю работу выполняют роботы. Они бунтуют и устраивают восстание. Через два года изобретатель Итан соединяет человеческий мозг с механическими телами дроидов, что помогает людям прорваться вперед в войне, а роботы вынуждены капитулировать.
Юная Мишель, потерявшая свою семью, вдруг встречает незнакомого робота, который утверждает, что в нем – разум ее погибшего брата, следовательно, он должен быть живым. Девушка бросается на поиски.
"Электрический штат": смотрите онлайн трейлер фильма
"Щенячий патруль: Мегакино"
Третье место в списке самых популярных лент занимает популярный "Щенячий патруль". По сюжету мультфильма, волшебный метеорит падает в Бухту Приключений, предоставляя щенкам PAW Patrol сверхспособности и превращая их в Могучих щенков. Это только начало их приключений!
"Щенячий патруль: Мегакино": смотрите онлайн трейлер мультфильма
Также в списке самых популярных вы найдете такие ленты:
- "Последнее путешествие Деметры"
- "Тролли"
- "Домашние животные 2"
- "В ловушке времени"
- "Лохматые перцы"
- "Планктон фильм"
- "Медовый месяц с моей мамой"
Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром сегодня или на выходных.