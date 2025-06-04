10 самых популярных фильмов на Netflix, которые стали любимыми среди украинских зрителей
- Среди самых популярных фильмов на Netflix в Украине появились три украинские ленты, включая "Отпуск вслепую", которая возглавляет рейтинг.
- В список также вошли "Улица страха: Королева выпускного", "Опустошение", "Соучастник", "Вне юрисдикции", "Большая прогулка", "Плохое влияние", "Тролли: Снова вместе".
Если вы не знаете, какую ленту выбрать в этот вечер, стриминговая платформа Netflix снова обновила свой список самых популярных киноисторий. На этот раз в списке – аж три украинских фильма.
Абсолютно разные жанры, настроения и эмоции, которые вы можете почувствовать во время просмотра. Поэтому выбирайте своего фаворита из подборки Кино 24 со ссылкой на Netflix и наслаждайтесь уже сегодня – с друзьями или в одиночку.
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"Отпуск вслепую"
На первой строчке среди самых популярных лент на Netflix снова оказалась украинская мелодраматическая комедия, в которой главную роль сыграла Татьяна Малкова и Даниэль Салем.
В центре сюжета успешная киевская бизнес-леди, которую очень уважает руководство из-за ее трудолюбия, однако ненавидит весь коллектив из-за ее чрезмерного контроля. Поэтому, чтобы немного отдохнуть от своей руководительницы, ее подчиненные отправляют ее в отпуск, который станет для нее настоящей неожиданностью.
"Отпуск вслепую": смотрите онлайн трейлер фильма
На вершине украинских Карпат девушку ожидает множество сюрпризов, приключений и знакомств, которые точно не смогут поддаться ее контролю.
"Собачки"
"Бабушки"
О ленте "Собачки", которая занимает третье место по популярности на стриминговой платформе, говорят, что во время просмотра можно перенестись в прошлое. Ведь она дарит атмосферу фильмов 90-х – в положительном смысле.
Это невероятно добрый, теплый фильм, основанный на реальных событиях. По сюжету мужчина, который потерял маму, решает почтить ее память, открыв итальянский ресторан, в котором будут работать бабушки.
"Бабушки": смотрите онлайн трейлер фильма
Также в списке самых популярных фильмов на Netflix:
- "Улица страха: Королева выпускного"
- "Опустошение"
- "Соучастник"
- "Вне юрисдикции"
- "Большая прогулка"
- "Плохое влияние"
- "Тролли: Снова вместе"
Выбирайте ленту себе по вкусу и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.
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