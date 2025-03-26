10 самых популярных фильмов на Netflix, которые покорили зрителей в Украине

Платформа Netflix обновила рейтинг самых популярных фильмов в Украине за последнюю неделю. В список попало разножанровое кино от напряженных триллеров до комедий и анимационных лент для всей семьи.

Если вы в поисках новых вариантов интересных фильмов на вечер, обратите внимание на рейтинг фильмов от Netflix, пишет Кино 24. Именно эти ленты чаще всего смотрели в Украине в последнее время.

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"Электрический штат"

События фильма разворачиваются в футуристической версии 90-х годов, где вместо людей всю работу выполняют роботы. В конце концов, они бунтуют и устраивают восстание. Через два года изобретатель Итан соединяет человеческий мозг с механическими телами дроидов, что помогает людям прорваться вперед в войне, а роботы вынуждены капитулировать.

Юная Мишель, потерявшая свою семью, вдруг встречает незнакомого робота, который утверждает, что в нем – разум ее погибшего брата. Следовательно, он должен быть живым. Девушка бросается на поиски родственника с бывшим военным и контрабандистом.

"Электрический штат": смотрите трейлер онлайн

"Последнее путешествие Деметры"

В 1897 году торговый корабль "Деметра" доставляет таинственный груз в Лондон. Но с первых дней отплытия на судне начинают происходить странные вещи. По ночам жуткое существо убивает скот, а затем нападает на членов экипажа. Капитан, его помощник, врач и пассажирка пытаются одолеть чудовище.

Фэнтезийный фильм ужасов "Последнее путешествие Деметры" вышел еще летом 2023 года, а теперь он завоевывает и стриминговые платформы.

"Последнее путешествие Деметры": смотрите трейлер онлайн

"Щенячий патруль: Мегакино"

Рядом с планетой пролетает метеорит, поэтому весь город собирается на него посмотреть. Щенячий патруль и его лидер Райдер находятся среди толпы зрителей. Их планы разрушает злодейка Виктория, которая направляет метеорит на штаб-квартиру патруля. После падения камень распадается на кристаллы, наделяющие людей сверхспособностями. Пока воры охотятся на эти кристаллы, Щенячий патруль готов бороться с Викторией.

Мультфильм однозначно понравится детворе, но его можно смотреть и всей семьей.

"Щенячий патруль: Мегакино": смотрите трейлер онлайн

В рейтинг самых популярных фильмов Netflix за последнюю неделю вошли и другие ленты: от анимационных до комедийных.