10 самых популярных фильмов на Netflix, которые покорили зрителей в Украине
- Netflix обновил рейтинг самых популярных фильмов в Украине, включая "Электрический штат", "Последнее путешествие Деметры" и "Щенячий патруль: Мегакино".
- Разножанровые фильмы, от триллеров до анимации, пользуются популярностью среди украинских зрителей.
- Другие фильмы в рейтинге: "Вкуснотища", "Планктон", "Поезд в 31 декабря", "Тролли", "Медовый месяц с моей мамой", "Timeline", "Дольче Вилла".
Платформа Netflix обновила рейтинг самых популярных фильмов в Украине за последнюю неделю. В список попало разножанровое кино от напряженных триллеров до комедий и анимационных лент для всей семьи.
Если вы в поисках новых вариантов интересных фильмов на вечер, обратите внимание на рейтинг фильмов от Netflix, пишет Кино 24. Именно эти ленты чаще всего смотрели в Украине в последнее время.
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"Электрический штат"
События фильма разворачиваются в футуристической версии 90-х годов, где вместо людей всю работу выполняют роботы. В конце концов, они бунтуют и устраивают восстание. Через два года изобретатель Итан соединяет человеческий мозг с механическими телами дроидов, что помогает людям прорваться вперед в войне, а роботы вынуждены капитулировать.
Юная Мишель, потерявшая свою семью, вдруг встречает незнакомого робота, который утверждает, что в нем – разум ее погибшего брата. Следовательно, он должен быть живым. Девушка бросается на поиски родственника с бывшим военным и контрабандистом.
"Электрический штат": смотрите трейлер онлайн
"Последнее путешествие Деметры"
В 1897 году торговый корабль "Деметра" доставляет таинственный груз в Лондон. Но с первых дней отплытия на судне начинают происходить странные вещи. По ночам жуткое существо убивает скот, а затем нападает на членов экипажа. Капитан, его помощник, врач и пассажирка пытаются одолеть чудовище.
Фэнтезийный фильм ужасов "Последнее путешествие Деметры" вышел еще летом 2023 года, а теперь он завоевывает и стриминговые платформы.
"Последнее путешествие Деметры": смотрите трейлер онлайн
"Щенячий патруль: Мегакино"
Рядом с планетой пролетает метеорит, поэтому весь город собирается на него посмотреть. Щенячий патруль и его лидер Райдер находятся среди толпы зрителей. Их планы разрушает злодейка Виктория, которая направляет метеорит на штаб-квартиру патруля. После падения камень распадается на кристаллы, наделяющие людей сверхспособностями. Пока воры охотятся на эти кристаллы, Щенячий патруль готов бороться с Викторией.
Мультфильм однозначно понравится детворе, но его можно смотреть и всей семьей.
"Щенячий патруль: Мегакино": смотрите трейлер онлайн
В рейтинг самых популярных фильмов Netflix за последнюю неделю вошли и другие ленты: от анимационных до комедийных.
- "Вкуснотища"
- "Планктон"
- "Поезд в 31 декабря"
- "Тролли"
- "Медовый месяц с моей мамой"
- "Timeline"
- "Дольче Вилла".