Также в списке самых популярных фильмов есть украинские ленты "Уроки толерантности" и "Мой карпатский дедушка". В материале Кино 24 смотрите полный список лучших кинокартин на Netflix.
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Что посмотреть на Netflix
"Мать невесты"
Мать отправляется на тропический остров на свадьбу своей дочери и, когда прибывает на место, она обнаруживает, что жених ее дочери – тот самый ее бывший, которого она не встречала в течение нескольких десятилетий.
"Мать невесты": смотрите онлайн трейлер фильма
"Без глазури"
В этом сюжете об амбициях, предательстве, сахар и угрожающих молочников, компания Kellogg's в 1963 году в Баттл-Крик, штате Мичиган, пытается победить своего конкурента Post на рынке с помощью новаторской выпечки на завтрак.
"Без глазури": смотрите онлайн трейлер фильма
В списке самых популярных фильмов есть также три украинские ленты: "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, комедия "Мой карпатский дедушка", а также "Уроки толерантности".
Кроме этого, вашего внимания точно стоят эти фильмы:
- "Тайны неандертальцев"
- "Дятел Вуди отправляется в лагерь"
- "Мятежная луна: Часть 2"
- "Билет в рай"
- "Секреты домашних животных"
Выбирайте ленту по своим предпочтениям и позвольте себе расслабиться.