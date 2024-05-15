Также в списке самых популярных фильмов есть украинские ленты "Уроки толерантности" и "Мой карпатский дедушка". В материале Кино 24 смотрите полный список лучших кинокартин на Netflix.

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Что посмотреть на Netflix

"Мать невесты"

Мать отправляется на тропический остров на свадьбу своей дочери и, когда прибывает на место, она обнаруживает, что жених ее дочери – тот самый ее бывший, которого она не встречала в течение нескольких десятилетий.

"Мать невесты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Без глазури"

В этом сюжете об амбициях, предательстве, сахар и угрожающих молочников, компания Kellogg's в 1963 году в Баттл-Крик, штате Мичиган, пытается победить своего конкурента Post на рынке с помощью новаторской выпечки на завтрак.

"Без глазури": смотрите онлайн трейлер фильма

В списке самых популярных фильмов есть также три украинские ленты: "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, комедия "Мой карпатский дедушка", а также "Уроки толерантности".

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Кроме этого, вашего внимания точно стоят эти фильмы:

"Тайны неандертальцев"

"Дятел Вуди отправляется в лагерь"

"Мятежная луна: Часть 2"

"Билет в рай"

"Секреты домашних животных"

Выбирайте ленту по своим предпочтениям и позвольте себе расслабиться.