Також у списку найпопулярніших фільмів є українські стрічки "Уроки толерантності" та "Мій карпатський дідусь". У матеріалі Кіно 24 дивіться повний список найкращих кінокартин на Netflix.
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Що подивитись на Netflix
"Мати нареченої"
Мати вирушає на тропічний острів на весілля своєї доньки й, коли прибуває на місце, вона виявляє, що наречений її доньки – той самий її колишній, якого вона не зустрічала протягом кількох десятиліть.
"Мати нареченої": дивіться онлайн трейлер фільму
"Без глазурі"
У цьому сюжеті про амбіції, зраду, цукор і загрозливих молочників, компанія Kellogg's у 1963 році в Баттл-Крік, штаті Мічиган, намагається перемогти свого конкурента Post на ринку за допомогою новаторської випічки на сніданок.
"Без глазурі": дивіться онлайн трейлер фільму
У списку найпопулярніших фільмів є також три українські стрічки: "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, комедія "Мій карпатський дідусь", а також "Уроки толерантності".
Окрім цього, вашої уваги точно вартують ці фільми:
- "Таємниці неандертальців"
- "Дятел Вуді вирушає у табір"
- "Бунтівний місяць: Частина 2"
- "Квиток до раю"
- "Секрети домашніх тварин"
Обирайте стрічку за своїми вподобаннями та дозвольте собі розслабитись.