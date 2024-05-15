Також у списку найпопулярніших фільмів є українські стрічки "Уроки толерантності" та "Мій карпатський дідусь". У матеріалі Кіно 24 дивіться повний список найкращих кінокартин на Netflix.

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Що подивитись на Netflix

"Мати нареченої"

Мати вирушає на тропічний острів на весілля своєї доньки й, коли прибуває на місце, вона виявляє, що наречений її доньки – той самий її колишній, якого вона не зустрічала протягом кількох десятиліть.

"Мати нареченої": дивіться онлайн трейлер фільму

"Без глазурі"

У цьому сюжеті про амбіції, зраду, цукор і загрозливих молочників, компанія Kellogg's у 1963 році в Баттл-Крік, штаті Мічиган, намагається перемогти свого конкурента Post на ринку за допомогою новаторської випічки на сніданок.

"Без глазурі": дивіться онлайн трейлер фільму

У списку найпопулярніших фільмів є також три українські стрічки: "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, комедія "Мій карпатський дідусь", а також "Уроки толерантності".

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Окрім цього, вашої уваги точно вартують ці фільми:

"Таємниці неандертальців"

"Дятел Вуді вирушає у табір"

"Бунтівний місяць: Частина 2"

"Квиток до раю"

"Секрети домашніх тварин"

Обирайте стрічку за своїми вподобаннями та дозвольте собі розслабитись.