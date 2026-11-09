Ловушка на свидании и измена после ДТП: 10 киноновинок, покоривших украинский Netflix

Мир кино продолжает удивлять разнообразием жанров и непредсказуемыми сюжетами. Если вы ищете идеальный вариант для вечернего просмотра, обратите внимание на несколько громких премьер от стриминговой платформы Netflix.

24 Канал подготовил подборку самых популярных фильмов Netflix, которые занимают лидирующие позиции в украинском сегменте сервиса.

"Курс на столкновение" (2026)

Рейтинг IMDb: 5,7

На фоне экономического кризиса группа грабителей решает ограбить банк в Мадриде. Однако во время побега машина преступников попадает в автомобильную аварию. Из-за сорванного плана на поверхность всплывает скрытая правда о каждом из участников банды. Авария раскрывает ложь, взаимные предательства и тайны, которые существовали между преступниками задолго до того, как они решились на нападение на банк.

"Курс на столкновение": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: рецензентам Rotten Tomatoes понравился актерский состав, социальный подтекст и психологический подход к истории. Среди главных минусов критики и зрители выделили затянутость и очень запутанный финал фильма.

"Роковой месседж" (2025)

Рейтинг IMDb: 6,1

Сюжет фильма разворачивается вокруг девушки, чье долгожданное свидание в ресторане превращается в настоящий кошмар. Она начинает получать угрозы на телефон, поэтому обычный ужин оборачивается борьбой за выживание в замкнутом пространстве. Героине приходится противостоять невидимому манипулятору, который использует высокие технологии и газлайтинг.

"Роковой месседж": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят напряженную атмосферу первой половины фильма, актерскую игру и удачное использование концепции ограниченного пространства. Однако есть существенный недостаток, который отмечают почти все рецензенты. В третьем акте триллер резко превращается в абсурдный боевик с кучей логических "дырок".

"Родственники" (2026)

Рейтинг IMDb: 6,6

Прагматичная Мария в течение нескольких лет игнорировала семью, но внезапно приезжает на день рождения бабушки. У девушки есть четкая цель, ведь старушка планирует передать внучке права на дом в селе под Киевом. Дядя Григорий случайно узнает о таком замысле героини. Мужчина категорически отказывается отдавать недвижимость племяннице и начинает настоящую войну за имущество.

"Родственники": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе IMDb рецензенты отмечают колоритную атмосферу украинской деревни и удачную комедийную игру Назара Заднепровского и Антонины Хижняк. Впрочем, киноэксперты несколько критикуют полнометражный фильм за предсказуемое развитие сюжета и чрезмерное использование жанровых клише.

Среди других фильмов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"Поезд "Червона рута"" (2026);

"Животные" (2026);

"Подарок" (2026);

"Унабомбер" (2026);

"Шептун" (2026);

"В чужой шкуре" (2026);

"Загадочная женщина" (2026).

А если вы ищете интересный сериал на Netflix на вечер, то стриминговая платформа на днях опубликовала обновленный рейтинг самых популярных фильмов в Украине.