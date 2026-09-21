10 фильмов, которые взорвали украинский Netflix на этой неделе

В сентябре украинцы смотрели немало разнообразных новинок на стриминговой платформе Netflix. Свежий рейтинг просмотров сервиса возглавил напряженный психологический триллер, который сместил с пьедестала громкие экшн-истории и легкие комедии.

О самых популярных фильмах Netflix, которые смотрят в Украине – рассказывает 24 Канал.

"Шептун"

Рейтинг IMDb – 6,2

Овдовевший писатель Том Кеннеди вместе с маленьким сыном Джейком переезжает в тихий провинциальный городок, надеясь начать жизнь с чистого листа. Однако в этом городе пропадает ребенок, а само преступление удивительным образом повторяет почерк печально известного серийного убийцы по прозвищу Шептун, которого посадили за решетку много лет назад. Когда сын Тома оказывается в опасности, писатель вынужден обратиться за помощью к своему отцу – бывшему детективу, который в свое время и задержал маньяка.

"Шептун": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят гнетущую скандинавскую атмосферу сериала, удачную режиссуру и убедительный актерский дуэт Роберта Де Ниро и Адама Скотта. В то же время обозреватели критикуют картину за медленный темп, предсказуемость финальных поворотов и не до конца реализованный потенциал оригинального романа.

"Загадочная женщина"

Рейтинг IMDb – 6,1

Датский психологический триллер рассказывает о женщине по имени Луиза, чья счастливая жизнь неожиданно превращается в настоящий кошмар. Героиня начинает подозревать собственного мужа в сокрытии жутких тайн и постепенно теряет контроль над реальностью. Чем глубже она погружается в собственное расследование, тем больше сомнений возникает относительно ее собственного прошлого и людей, которые находятся рядом.

"Загадочная женщина": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes фильм получил положительные отзывы за выразительную игру главной героини. Обозреватели отмечают, что фильм удачно манипулирует ожиданиями аудитории, хотя медленный темп повествования в середине фильма может испытать терпение части зрителей.

"Зачем мы женимся снова?"

Рейтинг IMDb – 5,3

Спустя 16 лет компания старых друзей воссоединяется в живописной Италии, чтобы отпраздновать громкую свадьбу своих детей – Жасмин и Уэсли. Несмотря на внешнюю идиллию и жизненный опыт, встреча мгновенно обнажает давние недоразумения, ревность и обиды между тремя супружескими парами. Масла в огонь подливают и сами молодожены, которые отчаянно маскируют собственный кризис под давлением завышенных ожиданий со стороны родителей. В результате праздничное путешествие превращается в бурную проверку чувств сразу для двух поколений.

"Зачем мы женимся снова?": смотрите тизер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают теплую ностальгическую атмосферу встречи любимого актерского состава и хороший юмор. В то же время критики упрекают картину в предсказуемости сюжетных поворотов и чрезмерной сентиментальности, которая местами напоминает растянутую телевизионную мелодраму.

Среди других фильмов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"Поворотный момент: Поколение 11 сентября";

"Вперед, команда!";

"Позвоните моему агенту!";

"72 часа";

"Сначала дамы";

"Последний дом";

"Шрек".

А если вы ищете интересный сериал на Netflix на вечер, то предлагаем ознакомиться с подборкой самых популярных сериалов в Украине.