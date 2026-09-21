Про найпопулярніші фільми Netflix, які дивляться в Україні – розповідає 24 Канал.

"Шепотун"

Рейтинг IMDb – 6,2

Овдовілий письменник Том Кеннеді разом із маленьким сином Джейком переїжджає до тихого провінційного містечка, сподіваючись почати життя з чистого аркуша. Однак у цьому місті зникає дитина, а сам злочин дивовижним чином повторює почерк сумнозвісного серійного вбивці на прізвисько Шепотун, якого посадили за ґрати багато років тому. Коли син Тома опиняється в небезпеці, письменник змушений звернутися за допомогою до свого батька – колишнього детектива, який свого часу й затримав маніяка.

"Шепотун": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять гнітючу скандинавську атмосферу серіалу, вдалу режисуру й переконливий акторський дует Роберта Де Ніро та Адама Скотта. Водночас оглядачі критикують стрічку за повільний темп, передбачуваність фінальних поворотів і не до кінця реалізований потенціал оригінального роману.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Загадкова жінка"

Рейтинг IMDb – 6,1

Данський психологічний трилер розповідає про жінку, на ім'я Луїза, чиє щасливе життя несподівано перетворюється на справжній кошмар. Героїня починає підозрювати власного чоловіка у приховуванні моторошних таємниць і поступово втрачає контроль над реальністю. Чим глибше вона занурюється у власне розслідування, тим більше сумнівів виникає щодо її власного минулого та людей, які перебувають поруч.

"Загадкова жінка": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка має схвальні коментарі за виразну акторську гру головної героїні. Оглядачі вказують, що фільм вдало маніпулює очікуваннями аудиторії, хоча повільний темп оповіді у середині хронометражу може випробувати терпіння частини глядачів.

"Навіщо ми одружуємося знову?"

Рейтинг IMDb – 5,3

Через 16 років компанія старих друзів возз'єднується в мальовничій Італії, щоб відгуляти гучне весілля своїх дітей – Джасмін і Веслі. Попри зовнішню ідилію та життєвий досвід, зустріч миттєво оголює давні непорозуміння, ревнощі й образи між трьома сімейними парами. Олії у вогонь підливають і самі наречені, які відчайдушно маскують власну кризу під тиском завищених очікувань від батьків. У результаті святкова подорож перетворюється на бурхливу перевірку почуттів одразу для двох поколінь.

"Навіщо ми одружуємося знову?": дивіться тизер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають теплу ностальгійну атмосферу зустрічі улюбленого акторського складу та хороший гумор. Водночас критики дорікають стрічці за передбачуваність сюжетних поворотів і надмірну сентиментальність, яка подекуди нагадує розтягнуту телевізійну мелодраму.

Серед інших фільмів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

"Поворотний момент: Покоління 11 вересня";

"Вперед, командо!";

"Зателефонуйте моєму агенту!";

"72 години";

"Спочатку дами";

"Останній дім";

"Шрек".

А якщо ж ви шукаєте цікавий серіал Netflix на вечір, то пропонуємо ознайомитися з добіркою найпопулярніших стрічок в України.