Рейтинг составили по продолжительности просмотров в часах на платформе. В бесплатном просмотре лидером стал фильм "Волк с Уолл-стрит", а в подписке самыми популярными стали ленты о Гарри Поттере. Смотрите далее рейтинг фильмов, которые украинцы чаще всего покупали на MEGOGO.
Интересно 3 сильных фильма, которые нужно посмотреть, когда потеряли смысл жизни
"Дюна: Часть вторая"
Продолжение эпической саги, где Пол Атридис продолжает свою миссию, чтобы отомстить за свою семью, захватить контроль над пустынной планетой Арракис и ее ценнейшим ресурсом. Его ждут новые союзы, предательства и невероятные испытания.
"Дюна 2": смотрите трейлер онлайн
"20 дней в Мариуполе"
Документальный фильм, рассказывающий о трагических событиях в Мариуполе во время российского вторжения в Украину. Глазами журналистов, которые оставались в городе, зрители видят ужасы войны, героизм местных жителей и непреодолимый дух украинского народа.
"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер онлайн
"Праведник 3: Последняя глава"
Роберт МакКол возвращается, чтобы окончательно завершить свою миссию и решить все счеты. В этой части он сталкивается с новыми врагами, которые заставляют его переосмыслить собственное понятие справедливости и возмездия.
"Праведник 3: Последняя глава": смотрите трейлер онлайн
"Оппенгеймер"
Биографическая драма о Роберте Оппенгеймере, "отце атомной бомбы", рассказывающая о его роли в создании ядерного оружия во время Манхэттенского проекта и моральных дилеммах, с которыми он столкнулся после этого.
"Оппенгеймер": смотрите трейлер онлайн
"Аквамен и потерянное королевство"
Аквамен возвращается, чтобы защитить Атлантиду и мир от новой угрозы. На этот раз он должен объединить силы со старым врагом и найти затерянное королевство, скрывающее мощное оружие, которое может уничтожить все живое.
"Аквамен и затерянное королевство": смотрите трейлер онлайн
"Пчеловод"
Триллер о бывшем агенте спецслужб, который после трагических событий оставляет свою работу и становится пчеловодом. Однако, когда его мирную жизнь нарушает насилие, он возвращается к своим опасным навыкам, чтобы защитить близких.
"Пчеловод": смотрите трейлер онлайн
"Uncharted: Неизведанное"
Экшн-приключение по мотивам популярной видеоигры, где молодой Нейтан Дрейк, искатель сокровищ, вместе с опытным напарником Виктором "Салли" Салливаном отправляется на поиски давно утраченных сокровищ и столкнется с опасными врагами.
"Uncharted: Неизведанное": смотрите трейлер онлайн
"Вонка"
Предыстория о молодом Вилли Вонке, которая рассказывает о его пути к открытию знаменитой шоколадной фабрики. Этот фильм покажет, как он начал свой бизнес и встретил первых уникальных жителей фабрики.
"Вонка": смотрите трейлер онлайн
"Люблю тебя ненавидеть"
Романтическая комедия о двух людях, которые работают вместе и сначала ненавидят друг друга, но впоследствии их отношения развиваются непредсказуемым образом. Эта история – о том, как любовь может найтись в самых неожиданных местах.
"Люблю тебя ненавидеть": смотрите трейлер онлайн
"Скоростной поезд"
Захватывающий экшн-триллер, где несколько наемных убийц оказываются на одном скоростном поезде в Японии, не подозревая, что их миссии переплетаются в смертельном противостоянии.
"Скоростной поезд": смотрите трейлер онлайн