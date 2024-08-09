Выбор украинцев: 10 самых популярных фильмов в первой половине 2024 года

Медиасервис MEGOGO представил рейтинг за первую половину 2024 года. В списке указано 10 фильмов, которые чаще всего выбирали украинцы в этот период.

Рейтинг составили по продолжительности просмотров в часах на платформе. В бесплатном просмотре лидером стал фильм "Волк с Уолл-стрит", а в подписке самыми популярными стали ленты о Гарри Поттере. Смотрите далее рейтинг фильмов, которые украинцы чаще всего покупали на MEGOGO.

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"Дюна: Часть вторая"

Продолжение эпической саги, где Пол Атридис продолжает свою миссию, чтобы отомстить за свою семью, захватить контроль над пустынной планетой Арракис и ее ценнейшим ресурсом. Его ждут новые союзы, предательства и невероятные испытания.

"Дюна 2": смотрите трейлер онлайн

"20 дней в Мариуполе"

Документальный фильм, рассказывающий о трагических событиях в Мариуполе во время российского вторжения в Украину. Глазами журналистов, которые оставались в городе, зрители видят ужасы войны, героизм местных жителей и непреодолимый дух украинского народа.

"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер онлайн

"Праведник 3: Последняя глава"

Роберт МакКол возвращается, чтобы окончательно завершить свою миссию и решить все счеты. В этой части он сталкивается с новыми врагами, которые заставляют его переосмыслить собственное понятие справедливости и возмездия.

"Праведник 3: Последняя глава": смотрите трейлер онлайн

"Оппенгеймер"

Биографическая драма о Роберте Оппенгеймере, "отце атомной бомбы", рассказывающая о его роли в создании ядерного оружия во время Манхэттенского проекта и моральных дилеммах, с которыми он столкнулся после этого.

"Оппенгеймер": смотрите трейлер онлайн

"Аквамен и потерянное королевство"

Аквамен возвращается, чтобы защитить Атлантиду и мир от новой угрозы. На этот раз он должен объединить силы со старым врагом и найти затерянное королевство, скрывающее мощное оружие, которое может уничтожить все живое.

"Аквамен и затерянное королевство": смотрите трейлер онлайн

"Пчеловод"

Триллер о бывшем агенте спецслужб, который после трагических событий оставляет свою работу и становится пчеловодом. Однако, когда его мирную жизнь нарушает насилие, он возвращается к своим опасным навыкам, чтобы защитить близких.

"Пчеловод": смотрите трейлер онлайн

"Uncharted: Неизведанное"

Экшн-приключение по мотивам популярной видеоигры, где молодой Нейтан Дрейк, искатель сокровищ, вместе с опытным напарником Виктором "Салли" Салливаном отправляется на поиски давно утраченных сокровищ и столкнется с опасными врагами.

"Uncharted: Неизведанное": смотрите трейлер онлайн

"Вонка"

Предыстория о молодом Вилли Вонке, которая рассказывает о его пути к открытию знаменитой шоколадной фабрики. Этот фильм покажет, как он начал свой бизнес и встретил первых уникальных жителей фабрики.

"Вонка": смотрите трейлер онлайн

"Люблю тебя ненавидеть"

Романтическая комедия о двух людях, которые работают вместе и сначала ненавидят друг друга, но впоследствии их отношения развиваются непредсказуемым образом. Эта история – о том, как любовь может найтись в самых неожиданных местах.

"Люблю тебя ненавидеть": смотрите трейлер онлайн

"Скоростной поезд"

Захватывающий экшн-триллер, где несколько наемных убийц оказываются на одном скоростном поезде в Японии, не подозревая, что их миссии переплетаются в смертельном противостоянии.

"Скоростной поезд": смотрите трейлер онлайн