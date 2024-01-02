Горячие тренды: 9 самых популярных фильмов в Украине по поискам у Google в 2023 году

Кроме карты воздушных тревог и графиков отключения света, украинцы в 2023 году также искали возможность оторваться от повседневных проблем, трудностей и тяжелой реальности. Поэтому в запросах Google можно увидеть фильмы, на которые наиболее часто были запросы.

Среди них "Оппенгеймер", "Барби", "Аватар 2" и другие. Читайте, какие фильмы еще попали в список и смотрите трейлеры.

Советуем 5 культовых фильмов, мотивирующих начать новый год с чистого листа

"Оппенгеймер"

Биографический фильм Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи в главной роли рассказывает о Роберте Оппенгеймере, американском физике-теоретике, признанном "отцом атомной бомбы" за его ключевое участие в "Мангеттенском проекте". Этот проект, реализуемый во время Второй мировой войны, стал инициативой, приведшей к созданию первого ядерного оружия.

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Аватар: Путь воды"

Сюжет фильма "Аватар: Путь воды" разворачивается более десяти лет после событий первого фильма. В центре рассказа – семья Салли: Джейк, Нейтири и их дети. Фильм исследует проблемы, которые сталкиваются члены семьи, их усилия по защите друг друга от угроз, борьбе за выживание и трагедии, которые они переживают вместе.

"Аватар: Путь воды": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мавка. Лесная песня"

Фильм повествует о взаимодействии и противостоянии двух миров: магического и человеческого. Основной темой сюжета является расцвет любви между лесной Мавкой и крестьянином Лукашем, а также их совместные усилия в борьбе против Килины, стремящейся завладеть волшебным лесным источником.

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер фильма

"Форсаж 10"

Доминик Торетто отказался от своего прошлого и спокойно наслаждается семейной жизнью вместе с женой Летти и сыном Брайаном. Но тень насыщенного прошлого не покидает его в покое. Данте Рейес намерен отомстить Дому за смерть своего отца, наркобарона Эрнана Рейеса, погибшего из-за действий команды Торетто. Именно его сейф с деньгами однажды тащили по городу Доминик и Брайан.

"Форсаж 10": смотрите онлайн трейлер фильма

"Джон Уик 4"

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Джон Уик выявляет путь, как преодолеть преступную организацию "Высокий Стол". Однако, прежде чем восстановить свою свободу, Уик должен столкнуться с новым противником, имеющим могущественных союзников во всем мире, а также с силами, превращающими бывших друзей в смертельных врагов.

"Джон Уик 4": смотрите онлайн трейлер фильма

"Барби"

Барби, ранее находившаяся в идеальном мире кукол, внезапно сталкивается с постепенным исчезновением ее идеальности, вызывая у нее экзистенциальный кризис. Для разгадывания ситуации главная героиня решает отправиться в реальный мир, где живут несовершенные люди. Кен присоединяется к ней в этом путешествии. В реальном мире они сталкиваются с суровыми реалиями и понимают, что во многих вещах ошибались и несправедливо обращались друг с другом.

"Барби": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пять ночей во Фредди"

Телохранитель Майк Шмидт соглашается на ночную смену в Freddy Fazbear`s Pizza, когда-то успешном, но теперь заброшенном, семейном развлекательном центре. Во время своей новой работы он с ужасом обнаруживает, что четыре аниматронных талисмана – Фредди Фазбер, Бонни, Чика и Фокси, после полуночи начинают двигаться и нападать на любого, кто попадается им на глаза.

"Пять ночей во Фредди": смотрите онлайн трейлер фильма

"Люксембург, Люксембург"

Когда братья-близнецы узнают, что их давно исчезнувший отец теперь болеет в Люксембурге, они отправляются в путешествие, чтобы увидеть его в последний раз. Но останется ли человек, которого они встретят там, таким же крутым папой, каким они его помнят?

"Люксембург, Люксембург": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сторожевые галактики 3"

Питер Квилл, до сих пор справляющийся с потерей Гаморы, снова должен объединить свою команду, чтобы защитить вселенную и одного из них. Если эта миссия не удастся, это может привести к концу Стражей, таких, какими мы их знаем.

"Сторожевые галактики 3": смотрите онлайн трейлер фильма