Серед них "Оппенгеймер", "Барбі", "Аватар 2" та інші. Читайте, які ще фільми потрапили до списку та дивіться трейлери.

Радимо 5 культових фільмів, які змотивують почати новий рік з чистого аркуша

"Оппенгеймер"

Біографічний фільм Крістофера Нолана з Кілліаном Мерфі у головній ролі розповідає про Роберта Оппенгеймера, американського фізика-теоретика, визнаного "батьком атомної бомби" за його ключову участь у "Мангеттенському проєкті". Цей проєкт, реалізований під час Другої світової війни, став ініціативою, яка призвела до створення першої ядерної зброї.

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Аватар: Шлях води"

Сюжет фільму "Аватар: Шлях води" розгортається понад десятиліття після подій першого фільму. В центрі оповідання – сім'я Саллі: Джейк, Нейтірі та їхні діти. Фільм досліджує проблеми, які стикаються члени сім'ї, їхні зусилля для захисту одне одного від загроз, боротьбу за виживання та трагедії, які вони переживають разом.

"Аватар: Шлях води": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мавка. Лісова пісня"

Фільм розповідає про взаємодію та протистояння двох світів: магічного та людського. Основною темою сюжету є розквіт кохання між лісовою Мавкою та селянином Лукашем, а також їхні спільні зусилля в боротьбі проти лиходійки Килини, яка прагне заволодіти чарівним лісовим джерелом.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Форсаж 10"

Домінік Торетто відмовився від свого минулого та спокійно насолоджується сімейним життям разом з дружиною Летті і сином Брайаном. Але тінь насиченого минулого не покидає його у спокої. Данте Рейес має намір помститися Дому за смерть свого батька, наркобарона Ернана Рейеса, який загинув через дії команди Торетто. Саме його сейф із грошима якось тягли по місту Домінік та Брайан.

"Форсаж 10": дивіться онлайн трейлер фільму

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Джон Уік 4"

Джон Уік виявляє шлях, як подолати злочинну організацію "Високий Стіл". Однак, перш ніж відновити свою свободу, Уік повинен зіткнутися з новим противником, який має могутніх союзників у всьому світі, а також з силами, які перетворюють колишніх друзів на смертельних ворогів.

"Джон Уік 4": дивіться онлайн трейлер фільму

"Барбі"

Барбі, яка раніше перебувала в ідеальному світі ляльок, раптово стикається з поступовим зникненням її ідеальності, викликаючи у неї екзистенційну кризу. Для розгадування цієї ситуації головна героїня вирішує вирушити у реальний світ, де живуть недосконалі люди. Кен приєднується до неї у цій подорожі. У реальному світі вони стикаються з суворими реаліями й розуміють, що у багатьох речах помилялися та несправедливо поводилися один з одним.

"Барбі": дивіться онлайн трейлер фільму

"П'ять ночей у Фредді"

Охоронець Майк Шмідт погоджується на нічну зміну в Freddy Fazbear’s Pizza, колись успішному, але тепер покинутому, сімейному розважальному центрі. Під час своєї нової роботи він з жахом виявляє, що чотири аніматронні талісмани – Фредді Фазбер, Бонні, Чіка та Фоксі, після півночі починають рухатися та нападати на будь-кого, хто потрапляє їм на очі.

"П'ять ночей у Фредді": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люксембург, Люксембург"

Коли брати-близнюки дізнаються, що їхній давно зниклий батько тепер хворіє у Люксембурзі, вони вирушають у подорож, щоб побачити його в останній раз. Але чи залишиться чоловік, якого вони зустрінуть там, таким самим крутим татом, яким вони його пам'ятають?

"Люксембург, Люксембург": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вартові галактики 3"

Пітер Квілл, який досі справляється з втратою Ґамори, знову повинен об'єднати свою команду, щоб захистити всесвіт та одного з їхніх. Якщо ця місія не вдасться, це може призвести до кінця Вартових, таких, якими ми їх знаємо.

"Вартові галактики 3": дивіться онлайн трейлер фільму