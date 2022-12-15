IMDb назвал самые популярные фильмы и сериалы за 2022 год

IMDb традиционно подвел итоги года и вслед за лучшими актерами назвал самые популярные фильмы и сериалы. Какие фильмы вошли в список – узнайте ниже.

Самые популярные фильмы и сериалы по версии IMDb

"Бэтмен" и "Топ Ган: Мэверик" выбились в лидеры самых популярных фильмов года, а "Очень странные дела" и "Дом Дракона" – в списке сериалов, которые поразили больше всего, сообщает 24 канал.

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Фильмы

"Бэтмен"

Лента рассказывает о ранних годах Бэтмена, его борьбе с коррупцией и преступностью в Готеме. Режиссером и сценаристом фильма выступил Мэтт Ривз.

"Бэтмен": смотрите трейлер

"Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия"

Двадцать седьмой фильм кинематографической вселенной Marvel стал первой лентой ужасов в ней. События происходят после "Мстителей: Завершение" и доктор Стрэндж продолжает исследовать камень времени.

"Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия": смотрите трейлер



"Тор: Любовь и гром"

Супергеройская лента "Тор: Любовь и гром" вошла в 4 фазы киновселенной Marvel. Все события происходят после решающего сражения с Таносом.

"Тор: Любовь и гром": смотрите трейлер



"Топ Ган: Мэверик"

Действие фильма "Топ Ган: Мэверик" происходит спустя 36 лет после событий первого фильма. Легендарный пилот Питер Митчел решает поработать новым лётным инструктором, где также учится Брэдли, сын Ника.

"Топ Ган: Мэверик": смотрите трейлер



"Черная пантера: Ваканда навсегда"

"Черная пантера" стала культурной сенсацией, вышедшей на экраны в феврале 2018 года, разрушив голливудский миф о том, что фильмы с преимущественно темнокожими актерами не могут быть коммерчески выгодными на международном уровне. Однако 28 августа скончался главный герой ленты Чедвик Боузман. Так что в 2022 году эта лента стала одной из самых ожидаемых.

"Черная пантера: Ваканда навсегда": смотрите трейлер

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Сериалы

"Очень странные дела"

По сюжету, в 1983 году в штате Индиана таинственным образом исчез 12-летний Уилл Байерс. С этого времени случаются очень странные вещи, которые с каждым сезоном интригуют все больше.

"Очень странные дела": смотрите трейлер онлайн

"Дом Дракона"

Приквел "Игры престолов" стал самой популярной премьерой за всю историю HBO. Действие эпического сериала происходит за 200 лет до событий "Игры престолов". Сценарий написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь".

"Дом Дракона": смотрите трейлер онлайн

"Лучше позвоните Солу"

Юридическая драма с элементами черной комедии – спиноф популярного сериала Винса Гиллигана "Пуститься берега". Шестой сезон начался с истории, которая берет точку отсчета спустя два года после финала предыдущего сезона.

"Лучше позвоните Солу": смотрите трейлер онлайн

"Властелин колец: Кольца власти"

История в новом проекте разворачивается за тысячи лет до событий из книг писателя Джона Толкина и фильмов Питера Джексона по мотивам "Властелина колец". Сериал, события которого разворачиваются во Второй эпохе Средиземья, рассказывает историю создания колец и восхождения Саурона.

"Властелин колец: Кольца власти": смотрите трейлер онлайн

"Эйфория"

В сериале идет речь о жизни молодой Ру Беннет, которую сыграла Зендая. Она пытается избавиться от наркотической зависимости и найти свое место в мире. В первом сезоне девушка познакомилась с Джулсом Вон, благодаря которой ей стало легче управлять своими чувствами и контролировать желание вернуться к наркотикам. Во втором сезоне Ру продолжила бороться с зависимостью – однако на пути к трезвости начали возникать новые трудности.

"Эйфория": смотрите трейлер