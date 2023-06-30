10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, которые стоит просмотреть

Netflix обновляет рейтинговые списки фильмов и сериалов в каждой стране. За период с 19 по 25 июня украинцы чаще всего просматривали боевик "Эвакуация 2" и 6 сезон сериала "Черное зеркало".

Второе место среди проектов заняли украинский фильм "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича и сериал "Гламур" об одержимом косметикой Марке, сообщает 24 Канал. Драму, комедию, приключения или боевик – на Netflix всегда есть что посмотреть.

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Самые популярные фильмы на Netflix

За период с 19 по 25 июня в Украине больше всего пересматривали приключенческий боевик с Крисом Гемсвортом "Эвакуация 2". Он основывается на графическом романе Ciudad Анда Паркса, Джо Руссо, Энтони Руссо, Фернандо Леон Гонсалес и Эрика Скиллмана.

В фильме говорится об наемном убийце Тайлере Рейке, который в очередной раз отправляется на смертельную миссию. В этот раз ему поручено спасать семью безжалостного грузинского преступника. События разворачиваются в заснеженном регионе Восточной Европы, создавая особую атмосферу.

"Эвакуация 2": смотрите трейлер

Больше фильмов в рейтинге:

"Люксембург, Люксембург", 2023;

"Эвакуация", 2020 год;

"Из моего окна: За морями", 2023 год;

"Пой 2", 2021 год;

"Памфир", 2022 год;

"Идеальная находка", 2023 год;

"Игра на понижение", 2015 год;

"Мать", 2023 год;

"Из моего окна", 2022 год.

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Самые популярные сериалы на Netflix

Среди сериалов лидерскую позицию занимает 6 сезон мрачной сатирической антологии журналиста Чарли Брукера "Черное зеркало". Шоу показывает влияние современных технологий на жизнь людей. В 6 сезоне "Черного зеркала" привлечен большой звездный состав, в том числе Зази Битц, Джош Гартнетт, Аарон Пол, Сальма Гаек, Энни Мерфи и другие.

"Черное зеркало" 6 сезон: смотрите трейлер

Больше сериалов в рейтинге: