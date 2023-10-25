Уже не "Люпен": 10 фильмов и сериалов, которые сейчас украинцы смотрят на Netflix
Источник:Netflix
Netflix еженедельно обновляет список фильмов и сериалов, наиболее часто просматриваемых в Украине. Новый рейтинг возглавили сериал "Падение дома Ашеров" и фильм "Двойник".
Эти рейтинговые списки охватывают период с 16 по 22 октября. Какие еще картины стали любимыми среди украинцев – узнайте дальше.
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Самые популярные фильмы на Netflix
Ранее украинцы чаще всего просматривали триллер "Чистая игра", однако на прошлой неделе предпочли боевик "Двойник" с Виллом Смитом, который вышел еще в 2019 году. Согласно сюжету, ушедший в отставку снайпер сталкивается с младшим и более сильным клоном самого себя, которого тайное правительственное агентство разработало, чтобы убить его.
"Двойник": смотрите онлайн трейлер фильма
Также в Украине сейчас смотрят:
- "Летние папы", 2023 год;
- "Рептилии", 2023 год;
- "Чистая игра", 2023 год;
- "Знахарь", 2023 год;
- "Секреты домашних животных", 2016 год;
- "Бесконечность", 2021 год;
- "Щенячий патруль в кино", 2021 год;
- "Диктатор", 2012 год;
- "Поездка в Америку", 1988 год.
Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix
Самые популярные сериалы на Netflix
Две недели подряд в лидерах среди сериалов был 3 сезон "Люпена", однако теперь рейтинг возглавил новый сериал. "Падение дома Ашеров". В нем говорится о жестоких брате и сестре, которые строят семейную династию, чтобы обеспечить себе безбедное будущее. Но ее наследники начинают гибнуть один за другим при загадочных обстоятельствах.
"Падение дома Ашеров": смотрите онлайн трейлер сериала
Также в Украине сейчас смотрят:
- "Люпен", 3 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Бекхэм", минисериал;
- "Сексуальное образование", 4 сезон;
- "Тела", минисериал;
- "Я проснулась вампиркой", 1 сезон;
- "Все и сейчас", 1 сезон;
- "Милый ребенок", минисериал.