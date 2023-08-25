10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, которые чаще всего смотрят в Украине
Netflix обновил рейтинговые списки фильмов и сериалов в каждой стране. В Украине на первые позиции вышли фильм "Миссия Стоун" и шоу "Таблетка от боли".
Также в списке можно увидеть документальный сериал "Депп против Герд", романтическую комедию "Счастье для начинающих" и мультфильм "Король обезьян". Хорошего просмотра!
К слову Шпионский боевик "Миссия Стоун" из Галь Гадота уже доступен на Netflix: рецензия на фильм
Самые популярные фильмы и сериалы Netflix
За период с 14 по 20 августа 2023 украинцы чаще всего пересматривали шпионский боевик "Миссия Стоун" с Гал Гадот в главной роли. По сюжету, агент загадочной миротворческой организации должна как можно быстрее остановить хакерку, которая пытается похитить ее самое ценное и опасное оружие.
"Миссия Стоун": смотрите трейлер
Первую позицию среди сериалов занял драматический сериал о причинах и последствиях опиоидной эпидемии в США "Таблетка от боли". В нем рассказывается о виновниках, жертвах и человеке, который сам пытается докопаться до правды.
"Таблетка от боли": смотрите трейлер
Второе место в рейтинговом списке разделили фильм "Чего хотят мужчины" да "Депп против Герд". В комедии из Тараджи Генсон говорится о спортивной агентше, которая использует свою способность слышать мнения противоположного пола, чтобы добиться успеха в компании, где всем руководят мужчины.
"Чего хотят мужчины": смотрите трейлер
В сериале "Депп против Герд" изображен судебный процесс по их разводу между актерами Джонни Деппом и Эмбер Герд.
"Депп против Герд": смотрите трейлер
Более популярных проектов Netflix:
- "Рай",
- "Король обезьян",
- "Как избавиться от парня за 10 дней",
- "Счастье для начинающих",
- "Щенячий патруль: Могучий фильм",
- "Родственники вне закона",
- "Красное сообщение",
- 3 сезон "Ведьмака",
- "Мехакадеты",
- "Люпен",
- "Ночной агент".