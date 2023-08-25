10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, которые чаще всего смотрят в Украине

Netflix обновил рейтинговые списки фильмов и сериалов в каждой стране. В Украине на первые позиции вышли фильм "Миссия Стоун" и шоу "Таблетка от боли".

Также в списке можно увидеть документальный сериал "Депп против Герд", романтическую комедию "Счастье для начинающих" и мультфильм "Король обезьян". Хорошего просмотра!

К слову Шпионский боевик "Миссия Стоун" из Галь Гадота уже доступен на Netflix: рецензия на фильм

Самые популярные фильмы и сериалы Netflix

За период с 14 по 20 августа 2023 украинцы чаще всего пересматривали шпионский боевик "Миссия Стоун" с Гал Гадот в главной роли. По сюжету, агент загадочной миротворческой организации должна как можно быстрее остановить хакерку, которая пытается похитить ее самое ценное и опасное оружие.

"Миссия Стоун": смотрите трейлер

Первую позицию среди сериалов занял драматический сериал о причинах и последствиях опиоидной эпидемии в США "Таблетка от боли". В нем рассказывается о виновниках, жертвах и человеке, который сам пытается докопаться до правды.

"Таблетка от боли": смотрите трейлер

Второе место в рейтинговом списке разделили фильм "Чего хотят мужчины" да "Депп против Герд". В комедии из Тараджи Генсон говорится о спортивной агентше, которая использует свою способность слышать мнения противоположного пола, чтобы добиться успеха в компании, где всем руководят мужчины.

"Чего хотят мужчины": смотрите трейлер

В сериале "Депп против Герд" изображен судебный процесс по их разводу между актерами Джонни Деппом и Эмбер Герд.

"Депп против Герд": смотрите трейлер

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