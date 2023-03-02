20 самых популярных фильмов и сериалов Netflix среди украинцев: что посмотреть

2 марта 2023, 17:08
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Источник:

Netflix

В последнюю неделю февраля, украинцы больше всего просматривали на Netflix увлекательный триллер "У нас есть призрак". Среди сериалов в лидеры выбился 1 сезон исторической драмы "Закон Лидии Поэт".

Netflix еженедельно обновляет списки рейтинговых лент в разных странах мира на отдельном сайте "Топ 10 на Netflix". Ниже знакомьтесь с теми лентами, которые смотрели украинцы на стриминге за период с 20 по 26 февраля, и выбирайте себе что-то по душе.

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Самые популярные фильмы Netflix среди украинцев

Фильм, который чаще всего просматривали украинцы за период с 20 по 26 февраля, – увлекательный триллер. "У нас есть призрак". В проекте сыграли известные Дэвид Гарбор, Энтони Маки, Дженнифер Кулидж и другие..

Найдя в новом доме призрака с мрачным прошлым, семья становится интернет-сенсацией, а заодно – мишенью тайной правительственной организации.

"У нас есть призрак": смотрите трейлер

 

Больше проектов в рейтинге

  • "К тебе или ко мне";
  • "The Strays";
  • "Запах женщины";
  • "Миссия невозможна: Фолаут";
  • "Ножи наголо: Стеклянный лук";
  • "Ваши и наши";
  • "Красное сообщение";
  • "Мир Юрского периода";
  • "Любовь в квадрате".

Самые популярные фильмы Netflix среди украинцев / Фото Netflix

Самые популярные сериалы Netflix среди украинцев

Самым популярным сериалом в последнюю неделю февраля стал Закон Лидии Поэт В этой увлекательной исторической драме Лидия Поэт расследует убийства и вместе с тем борется за место в профессии. Основана на истории первой женщины в Италии, которая стала юристкой.

"Закон Лидии Поэт": смотрите трейлер

 

Больше проектов в рейтинге

  • "Девушка и космонавт", 1 сезон;
  • "Внешние мели", 1 сезон;
  • "Венздей", 1 сезон;
  • "Джинни и Джорджия", 2 сезон;
  • "Ты", 1 сезон;
  • "Ты", 2 сезон;
  • "Ты", 3 сезон;
  • "Полуухой: Байстрюк самого дьявола", 1 сезон;
  • "Formula 1: Жены, чтобы выжить", 5 сезон.

Самые популярные сериалы Netflix среди украинцев / Фото Netflix

Автор: Наталія Гулій