"Сделаем месть" и "Монстр" выбились в лидеры самых популярных лент Netflix: что о них известно
Netflix показал рейтинговые списки самых популярных фильмов и сериалов за неделю с 19 по 25 сентября. В лидеры вышли фильм "Сделаем месть" и сериал "Монстр: История Джеффри Дамера". Что о них известно – читайте на Кино 24.
Рейтинговые списки Netflix основаны на общем количестве часов просмотра в первые 28 дней трансляции. Их публикуют на отдельном сайте Топ 10 на Netflix. Об англоязычных самых популярных фильмах и сериалах – читайте ниже, а также знакомьтесь с теми лентами, которые смотрели украинцы на стриминге за период с 19 по 25 сентября.
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Самые популярные сериалы и фильмы Netflix 2022 за период с 19 по 25 сентября
Самым популярным сериалом этого периода стал "Монстр: История Джеффри Дамера". Он рассказывает историю серийного убийцы по имени Джеффри, который на протяжении 13 лет, в 1978 – 1991 годах, убил 17 мужчин и подростков, в том числе из сообщества ЛГБТК+.
Кроме истории главного героя, в которого превратился 35-летний Эван Питерс, в сериале подробно изображается жизнь жертв маньяка, а также попытки полисменов, которые 13 лет не могли поймать убийцу.
Продюсером 10 серийного сериала выступил Райан Мерфи ("Американская история ужасов"). Бюджет картины – 300 миллионов долларов.
Сериал стартовал на Netflix 21 сентября и уже бьет рекорды просмотра – его уже посмотрели более 196,2 миллионов пользователей.
"Монстр: История Джеффри Дамера": смотрите трейлер
Больше популярных сериалов Netflix
- "Судьба: Сага о Винкс", 2 сезон;
- "Кобра Кай", 5 сезон;
- "Корона", 1 сезон;
- "Судьба: Сага о Винкс", 1 сезон;
- "Школа разбитых сердец", 1 сезон;
- "Корона", 2 сезон;
- "Династия", 5 сезон;
- "Несовершенные", 1 сезон;
- "Грехи нашей матери".
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Самые популярные сериалы Netflix среди украинцев
- "Монстр: История Джеффри Дамера";
- "Корона", 1 сезон;
- "Корона", 2 сезон;
- "Судьба: Сага о Винкс", 2 сезон;
- "Корона", 3 сезон;
- "Судьба: Сага о Винкс", 1 сезон;
- "Песочный мужчина", 1 сезон;
- "Корона", 4 сезон;
- "Очень странные дела 4";
- "Династия", 1 сезон.
Самым популярным фильмом стал "Сделаем месть". Это черная подростковая комедия, в которой присутствуют алкоголь, ненормативная лексика, наркотики и курение. По сюжету лидер дорогой частной школы теряет свой статус и пытается договориться со скромной ученицей отомстить своим врагам и конкурентам.
Режиссером выступила Дженнифер Кейтин Робинсон ("Тор: Любовь и гром"), которая вместе с Селесте Баллард написала сценарий. Главную роль сыграла Камила Мендес.
"Сделаем месть": смотрите трейлер онлайн
Больше популярных фильмов Netflix
- "Лу";
- "Отец Стью";
- "Я был знаменит";
- "Блюз джазмена";
- "Время для себя";
- "Миньоны: Становление злодея";
- "Конец дороги";
- "Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски";
- "Дулиттл".
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Самые популярные фильмы Netflix среди украинцев
- "Лу";
- "Парфюмер";
- "Мсти за меня";
- "Вилла "Романтика";
- "Время для себя";
- "Янтарные копы";
- "Я был там";
- "Красное сообщение";
- "Серый человек";
- "Знакомьтесь, Джо Блэк".