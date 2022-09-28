"Сделаем месть" и "Монстр" выбились в лидеры самых популярных лент Netflix: что о них известно

Netflix показал рейтинговые списки самых популярных фильмов и сериалов за неделю с 19 по 25 сентября. В лидеры вышли фильм "Сделаем месть" и сериал "Монстр: История Джеффри Дамера". Что о них известно – читайте на Кино 24.

Рейтинговые списки Netflix основаны на общем количестве часов просмотра в первые 28 дней трансляции. Их публикуют на отдельном сайте Топ 10 на Netflix. Об англоязычных самых популярных фильмах и сериалах – читайте ниже, а также знакомьтесь с теми лентами, которые смотрели украинцы на стриминге за период с 19 по 25 сентября.

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Самые популярные сериалы и фильмы Netflix 2022 за период с 19 по 25 сентября

Самым популярным сериалом этого периода стал "Монстр: История Джеффри Дамера". Он рассказывает историю серийного убийцы по имени Джеффри, который на протяжении 13 лет, в 1978 – 1991 годах, убил 17 мужчин и подростков, в том числе из сообщества ЛГБТК+.

Кроме истории главного героя, в которого превратился 35-летний Эван Питерс, в сериале подробно изображается жизнь жертв маньяка, а также попытки полисменов, которые 13 лет не могли поймать убийцу.

Продюсером 10 серийного сериала выступил Райан Мерфи ("Американская история ужасов"). Бюджет картины – 300 миллионов долларов.

Сериал стартовал на Netflix 21 сентября и уже бьет рекорды просмотра – его уже посмотрели более 196,2 миллионов пользователей.

"Монстр: История Джеффри Дамера": смотрите трейлер

Больше популярных сериалов Netflix

"Судьба: Сага о Винкс", 2 сезон; "Кобра Кай", 5 сезон; "Корона", 1 сезон; "Судьба: Сага о Винкс", 1 сезон; "Школа разбитых сердец", 1 сезон; "Корона", 2 сезон; "Династия", 5 сезон; "Несовершенные", 1 сезон; "Грехи нашей матери".

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Самые популярные сериалы Netflix среди украинцев

"Монстр: История Джеффри Дамера"; "Корона", 1 сезон; "Корона", 2 сезон; "Судьба: Сага о Винкс", 2 сезон; "Корона", 3 сезон; "Судьба: Сага о Винкс", 1 сезон; "Песочный мужчина", 1 сезон; "Корона", 4 сезон; "Очень странные дела 4"; "Династия", 1 сезон.

Самым популярным фильмом стал "Сделаем месть". Это черная подростковая комедия, в которой присутствуют алкоголь, ненормативная лексика, наркотики и курение. По сюжету лидер дорогой частной школы теряет свой статус и пытается договориться со скромной ученицей отомстить своим врагам и конкурентам.

Режиссером выступила Дженнифер Кейтин Робинсон ("Тор: Любовь и гром"), которая вместе с Селесте Баллард написала сценарий. Главную роль сыграла Камила Мендес.

"Сделаем месть": смотрите трейлер онлайн

Больше популярных фильмов Netflix

"Лу"; "Отец Стью"; "Я был знаменит"; "Блюз джазмена"; "Время для себя"; "Миньоны: Становление злодея"; "Конец дороги"; "Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски"; "Дулиттл".

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Самые популярные фильмы Netflix среди украинцев