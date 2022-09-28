Рейтингові списки Netflix ґрунтуються на загальній кількості годин перегляду в перші 28 днів трансляції. Їх публікують на окремому сайті "Топ 10 на Netflix". Про англомовні найпопулярніші фільми та серіали – читайте нижче, а також знайомтеся з тими стрічками, які дивилися українці на стрімінгу за період від 19 до 25 вересня.
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Найпопулярніші серіали та фільми Netflix 2022 за період від 19 до 25 вересня
Найпопулярнішим серіалом цього періоду став "Монстр: Історія Джеффрі Дамера". Він розповідає історію серійного вбивці на ім’я Джеффрі, який упродовж 13 років, в 1978 – 1991 роках, вбив 17 чоловіків та підлітків, зокрема зі спільноти ЛГБТК+.
Окрім історії головного героя, в якого перевтілився 35-річний Еван Пітерс, у серіалі детально зображається життя жертв маніяка, а також спроби полісменів, які 13 років не могли впіймати вбивцю.
Продюсером 10 серійного серіалу виступив Раян Мерфі ("Американська історія жахів"). Бюджет картини – 300 мільйонів доларів.
Серіал стартував на Netflix 21 вересня і вже б'є рекорди перегляду – його вже подивились понад 196,2 мільйона користувачів.
"Монстр: Історія Джеффрі Дамера": дивіться трейлер
Більше найпопулярніших серіалів Netflix
- "Доля: Сага про Вінкс", 2 сезон;
- "Кобра Кай", 5 сезон;
- "Корона", 1 сезон;
- "Доля: Сага про Вінкс", 1 сезон;
- "Школа розбитих сердець", 1 сезон;
- "Корона", 2 сезон;
- "Династія", 5 сезон;
- "Недосконалі", 1 сезон;
- "Гріхи нашої матері".
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Найпопулярніші серіали Netflix серед українців
- "Монстр: Історія Джеффрі Дамера";
- "Корона", 1 сезон;
- "Корона", 2 сезон;
- "Доля: Сага про Вінкс", 2 сезон;
- "Корона", 3 сезон;
- "Доля: Сага про Вінкс", 1 сезон;
- "Пісочний чоловік", 1 сезон;
- "Корона", 4 сезон;
- "Дивні дива 4";
- "Династія", 1 сезон.
Найпопулярнішим фільмом став "Зробімо помсту". Це підліткова чорна комедія, в якій присутні алкоголь, ненормативна лексика, наркотики та куріння. За сюжетом, лідерка дорогої приватної школи втрачає свій статус і намагається домовитися зі скромною ученицею помститися своїм ворогам та конкурентам.
Режисеркою виступила Дженніфер Кейтін Робінсон ("Тор: Любов і грім"), яка разом із Селесте Баллард написала сценарій. Головну роль зіграла Каміла Мендес.
"Зробімо помсту": дивіться трейлер онлайн
Більше найпопулярніших фільмів Netflix
- "Лу";
- "Батько Стью";
- "Я був знаменитий";
- "Блюз джазмена";
- "Час для себе";
- "Посіпаки: Становлення лиходія";
- "Кінець дороги";
- "Кінець світу 2013: Апокаліпсис по-голлівудськи";
- "Дуліттл".
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Найпопулярніші фільми Netflix серед українців
- "Лу";
- "Парфумер";
- "Помстися за мене";
- "Вілла "Романтика";
- "Час для себе";
- "Бурштинові копи";
- "Я був там";
- "Червоне повідомлення";
- "Сіра людина";
- "Знайомтесь, Джо Блек".