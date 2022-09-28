Рейтингові списки Netflix ґрунтуються на загальній кількості годин перегляду в перші 28 днів трансляції. Їх публікують на окремому сайті "Топ 10 на Netflix". Про англомовні найпопулярніші фільми та серіали – читайте нижче, а також знайомтеся з тими стрічками, які дивилися українці на стрімінгу за період від 19 до 25 вересня.

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Найпопулярніші серіали та фільми Netflix 2022 за період від 19 до 25 вересня

Найпопулярнішим серіалом цього періоду став "Монстр: Історія Джеффрі Дамера". Він розповідає історію серійного вбивці на ім’я Джеффрі, який упродовж 13 років, в 1978 – 1991 роках, вбив 17 чоловіків та підлітків, зокрема зі спільноти ЛГБТК+.

Окрім історії головного героя, в якого перевтілився 35-річний Еван Пітерс, у серіалі детально зображається життя жертв маніяка, а також спроби полісменів, які 13 років не могли впіймати вбивцю.

Продюсером 10 серійного серіалу виступив Раян Мерфі ("Американська історія жахів"). Бюджет картини – 300 мільйонів доларів.

Серіал стартував на Netflix 21 вересня і вже б'є рекорди перегляду – його вже подивились понад 196,2 мільйона користувачів.

"Монстр: Історія Джеффрі Дамера": дивіться трейлер

Більше найпопулярніших серіалів Netflix

"Доля: Сага про Вінкс", 2 сезон; "Кобра Кай", 5 сезон; "Корона", 1 сезон; "Доля: Сага про Вінкс", 1 сезон; "Школа розбитих сердець", 1 сезон; "Корона", 2 сезон; "Династія", 5 сезон; "Недосконалі", 1 сезон; "Гріхи нашої матері".

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Найпопулярніші серіали Netflix серед українців

"Монстр: Історія Джеффрі Дамера"; "Корона", 1 сезон; "Корона", 2 сезон; "Доля: Сага про Вінкс", 2 сезон; "Корона", 3 сезон; "Доля: Сага про Вінкс", 1 сезон; "Пісочний чоловік", 1 сезон; "Корона", 4 сезон; "Дивні дива 4"; "Династія", 1 сезон.

Найпопулярнішим фільмом став "Зробімо помсту". Це підліткова чорна комедія, в якій присутні алкоголь, ненормативна лексика, наркотики та куріння. За сюжетом, лідерка дорогої приватної школи втрачає свій статус і намагається домовитися зі скромною ученицею помститися своїм ворогам та конкурентам.

Режисеркою виступила Дженніфер Кейтін Робінсон ("Тор: Любов і грім"), яка разом із Селесте Баллард написала сценарій. Головну роль зіграла Каміла Мендес.

"Зробімо помсту": дивіться трейлер онлайн

Більше найпопулярніших фільмів Netflix

"Лу"; "Батько Стью"; "Я був знаменитий"; "Блюз джазмена"; "Час для себе"; "Посіпаки: Становлення лиходія"; "Кінець дороги"; "Кінець світу 2013: Апокаліпсис по-голлівудськи"; "Дуліттл".

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