Какой фильм и сериал выбрать на вечер со светом: Netflix обновил рейтинговые списки проектов

Каждую неделю Netflix обновляет рейтинговые списки фильмов и сериалов. Какие фильмы чаще всего смотрели украинцы на прошлой неделе на стриминге – читайте на Кино 24.

Сериал "Уэнсдей" уже четвёртую неделю лидирует на Netflix как в Украине, так и в других странах мира. На первое место среди фильмов выбился мюзикл "Пиноккио Гильермо дель Торо".

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Самые популярные фильмы Netflix в Украине

На прошлой неделе украинцы чаще всего просматривали кукольный фильм "Пиноккио Гильермо дель Торо". Он основывается на итальянском романе "Приключения Пиноккио" писателя и журналиста Карло Коллоди. Ключевой темой, которую режиссер освещает в этой версии картины, являются отношения детей и взрослых, а также человечность. Адаптацию "Пиноккио" превратили в мюзикл, а сам фильм был создан в формате стоп-моушн (кукольной анимации). Сами же события картины будут происходить в Италии 30-х годов, когда укреплялся фашизм и Бенито Муссолини осуществлял контроль над страной.

"Пиноккио Гильермо дель Торо": смотрите трейлер

Второе место заняла рождественская лента "Я верю в Санта-Клауса". По сюжету, после пяти счастливых месяцев Лиза с ужасом обнаруживает, что Том обожает ненавидящий ее праздник. В этой праздничной позитивной мелодраме о любви и смелых решениях главные роли сыграли Кристина Мур и Джон Дьюси.

"Я верю в Санта-Клауса": смотрите трейлер

Третье место занимает черная комедия "Я работаю на кладбище". Украинский фильм рассказывает о главном герое Саше, который занимается установкой памятников на кладбище. Кроме заказчиков и могил его окружает цинизм, ирония и криминальные столкновения. А еще – собственная психологическая травма. Однако, что бы в жизни ни происходило, в ней всегда найдется место для надежды.

"Я работаю на кладбище": смотрите трейлер

Больше популярных фильмов Netflix среди украинцев

"Тролль";

"Незабываемое Рождество";

"Любовь леди Чаттерлей";

"Снайпер. Белый ворон";

"Школа добра и зла";

"Скрудж: Рождественская песня".

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Самые популярные сериалы среди украинцев

Фантастический "Уэнсдей" продолжает держать лидерскую позицию среди всех сериалов Netflix. Шоу с Дженой Ортегой в главной роли рассказывает о семейке Аддамс, в частности о дочери Мортисии и Гомесе – Уэнсдей. Она селится в новую школу и ищет причину жестоких убийств местных жителей. По сюжету, Уэнсдей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

"Уэнсдей​": смотрите трейлер сериала

Второе место занимает остросюжетный шпионский сериал "Шантаж". Главную роль сыграл Ной Сентинео ("Всем ребятам, которых я любила раньше"). По сюжету бывшая сотрудница ЦРУ грозится раскрыть секреты агентства, и юрист-новичок попадает в бурный и опасный мир международного шпионажа.

"Шантаж": смотрите трейлер онлайн

Третье место заняла теледрама "1899". В центре истории – группа многонациональных мигрантов, путешествующих из Лондона в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь. Когда они сталкиваются с другим пароходом, то их путешествие превращается в кошмар. Смущенные пассажиры сталкиваются с запутанной загадкой. Главные роли в этой драме от создателей "Тьмы" Янтье Фризе и Барана-бо Одара сыграли английская актриса Эмили Бичем и немецкий актер Андреас Пичман.

"1899": смотрите трейлер сериала

Больше всего популярных сериалов Netflix среди украинцев