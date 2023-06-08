Самые популярные фильмы и сериалы на Netflix за последние 2 года

8 июня 2023, 08:34
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Источник:

Netflix

Netflix за все эти годы представил нам множество невероятных хитов. Стриминговый сервис недавно опубликовал рейтинговые списки как англоязычных, так и неанглоязычных проектов, наиболее пересматриваемых в мире с середины 2021 года.

Среди англоязычных проектов на первых местах оказались "Очень странные дела 4" и "Красное сообщение". В списке неанглоязычных проектов в лидеры вышли сериал "Игра в кальмара" и норвежский фильм "Тролль".

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Самые популярные фильмы и сериалы на Netflix всех времен

Англоязычные фильмы

  • "Красное сообщение"
  • "Не смотрите вверх"
  • "Птичий короб"
  • "Достать ножи: Стеклянная луковица"
  • "Серый человек"
  • "Проект Адам"
  • "Эвакуация"
  • "Пурпурные сердца"
  • "Непростительная"
  • "Ирландец"

"Красное сообщение": смотрите трейлер

 

Англоязычные сериалы

  • "Очень странные дела" (4 сезон)
  • "Уэнздей" (1 сезон)
  • "Дамер – Чудовище: История Джеффри Дамера" (минисериал)
  • "Бриджертоны" (1 сезон)
  • "Ночной агент" (1 сезон)
  • "Бриджертоны" (1 сезон)
  • "Очень странные дела" (3 сезон)
  • "Люцифер" (5 сезон)
  • "Ведьмак" (1 сезон)
  • "Изобретая Анну" (минисериал)

"Очень странные дела" (4 сезон): смотрите трейлер

 

Неанглоязычные фильмы

  • "Тролль" (Норвегия)
  • "Кроваво-красное небо" (Германия)
  • AKA (Франция)
  • "Платформа" (Испания)
  • "На Западном фронте без перемен" (Германия)
  • "Черный краб" (Швеция)
  • "Сквозь мое окно" (Испания)
  • "Голод" (Таиланд)
  • "Шутки в сторону 2" (Франция)
  • "Ниже нуля" (Испания)

"Тролль": смотрите трейлер

 

Неанглоязычные сериалы

  • "Игра в кальмара" (1 сезон)
  • "Бумажный дом" (5 часть)
  • "Бумажный дом" (4 часть)
  • "Все мы мертвы" (1 сезон)
  • "Слава" (1 сезон)
  • "Бумажный дом" (3 часть)
  • "Чрезвычайная юристка У" (1 сезон)
  • Café con aroma de mujer (1 сезон)
  • "Люпен" (1 часть)
  • "Элита" (3 сезон)

"Игра в кальмара": смотрите трейлер

 

Автор: Наталія Гулій