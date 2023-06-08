Самые популярные фильмы и сериалы на Netflix за последние 2 года

Netflix за все эти годы представил нам множество невероятных хитов. Стриминговый сервис недавно опубликовал рейтинговые списки как англоязычных, так и неанглоязычных проектов, наиболее пересматриваемых в мире с середины 2021 года.

Среди англоязычных проектов на первых местах оказались "Очень странные дела 4" и "Красное сообщение". В списке неанглоязычных проектов в лидеры вышли сериал "Игра в кальмара" и норвежский фильм "Тролль".

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Самые популярные фильмы и сериалы на Netflix всех времен

Англоязычные фильмы

"Красное сообщение"

"Не смотрите вверх"

"Птичий короб"

"Достать ножи: Стеклянная луковица"

"Серый человек"

"Проект Адам"

"Эвакуация"

"Пурпурные сердца"

"Непростительная"

"Ирландец"

"Красное сообщение": смотрите трейлер

Англоязычные сериалы

"Очень странные дела" (4 сезон)

"Уэнздей" (1 сезон)

"Дамер – Чудовище: История Джеффри Дамера" (минисериал)

"Бриджертоны" (1 сезон)

"Ночной агент" (1 сезон)

"Бриджертоны" (1 сезон)

"Очень странные дела" (3 сезон)

"Люцифер" (5 сезон)

"Ведьмак" (1 сезон)

"Изобретая Анну" (минисериал)

"Очень странные дела" (4 сезон): смотрите трейлер

Неанглоязычные фильмы

"Тролль" (Норвегия)

"Кроваво-красное небо" (Германия)

AKA (Франция)

"Платформа" (Испания)

"На Западном фронте без перемен" (Германия)

"Черный краб" (Швеция)

"Сквозь мое окно" (Испания)

"Голод" (Таиланд)

"Шутки в сторону 2" (Франция)

"Ниже нуля" (Испания)

"Тролль": смотрите трейлер

Неанглоязычные сериалы

"Игра в кальмара" (1 сезон)

"Бумажный дом" (5 часть)

"Бумажный дом" (4 часть)

"Все мы мертвы" (1 сезон)

"Слава" (1 сезон)

"Бумажный дом" (3 часть)

"Чрезвычайная юристка У" (1 сезон)

Café con aroma de mujer (1 сезон)

"Люпен" (1 часть)

"Элита" (3 сезон)

"Игра в кальмара": смотрите трейлер