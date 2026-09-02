3 сериала, ставшие мировыми хитами: что посмотреть вечером

Есть сериалы, которые просто посмотрели. А есть такие, после которых люди годами спорят о финале, цитируют персонажей и рекомендуют их каждому, кто неосторожно спросил: "А что бы такого посмотреть?".

24 Канал собрал увлекательные сериалы, которые неизменно остаются фаворитами зрителей и критиков.

"Во все тяжкие"

Рейтинг IMDb: 9,5



"Во все тяжкие" /Фото imdb



Учитель химии Уолтер Уайт узнает, что смертельно болен, и решает обеспечить семью финансово. Для этого он вместе с бывшим учеником Джесси начинает изготавливать наркотики.

План "заработаю немного денег и остановлюсь" быстро превращается в историю о власти, жадности и о том, как обычный человек постепенно становится совсем другим.

Что говорят критики: сериал давно считается одним из лучших сериалов в истории телевидения. И это не просто слова фанатов: Rotten Tomatoes присваивает сериалу 96% положительных оценок критиков, а зрители – 97%.

"Клан Сопрано"

Рейтинг IMDb: 9,2



"Клан Сопрано" /Фото imdb



Тони Сопрано – босс мафии из Нью-Джерси, у которого есть вполне обычные для семейного человека проблемы: жена, дети, родственники, работа. Правда, его "работа" сопряжена с угрозами, насилием и людьми, которые иногда загадочным образом перестают выходить на связь.

Из-за панических атак Тони начинает ходить к психотерапевту, где пытается разобраться со своими проблемами. И тут мафиозная драма вдруг превращается еще и в очень человеческую историю о семье, страхах и кризисе среднего возраста.

Что говорят критики: сериал получил 92% на Rotten Tomatoes, а зрительская оценка еще выше – 96%. Критики особенно ценят психологическую глубину истории и то, что сериал не сводит мафию к красивым костюмам и перестрелкам, а показывает людей со всеми их проблемами.

"Игра престолов"

Оценка IMDb: 9,2



"Игра престолов" / Фото imdb



Средневековое фэнтези, где несколько могущественных родов борются за Железный трон. Здесь есть политические заговоры, войны, драконы, любовь, предательства – и персонажи, которых лучше не любить слишком сильно, потому что у сценаристов могут быть другие планы.

Что говорят критики: "Игра престолов" получила огромное признание за масштаб, актерскую игру, сюжет и визуальную составляющую. На Rotten Tomatoes сериал имеет 89% положительных оценок критиков, а первые сезоны особенно высоко оценивались за сложную политическую интригу и непредсказуемость.

Если вам хочется чего-то более напряженного, у нас для вас есть подборка сериалов-триллеров, которые затягивают с первой серии