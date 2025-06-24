10 самых популярных сериалов на Netflix, покоривших украинских зрителей

Платформа Netflix обновила рейтинг фильмов и сериалов, которые стали лидерами по просмотрам на прошлой неделе. Украинцы смотрели разнообразные шоу – от детективных триллеров до черных комедий.

Новый рейтинг от Netflix может пригодиться киноманам, которые в поисках качественных и популярных сериалов. Кино 24 подробнее расскажет, какие именно ленты полюбились украинским зрителям за предыдущую неделю июня.

К слову Джоан Роулинг откровенно поделилась мыслями о сериале "Гарри Поттер": "Я прочитала первые эпизоды"

"Джинни и Джорджия" 3 сезон

Новый сезон этой драмы уже вторую неделю лидирует в топе популярных сериалов, а предыдущие сезоны также попали в рейтинг.

"Джинни и Джорджия" рассказывает о сложных отношениях между матерью и дочерью, поэтому резонируют с опытом многих зрителей. Финал второго сезона заинтриговал – все завершилось на аресте Джорджии. Свидетелем преступления матери стал ее сын Остин. Дочь Джинни просит его солгать. В общем семья снова оказывается под угрозой.

"Джинни и Джорджия" 3 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Уцелевшие"

Криминальная драма из 6 эпизодов дебютировала со 100% рейтингом на Rotten Tomatoes. Сериал высоко оценили критики, поэтому неудивительно, что он в топе для украинских зрителей.

Драма рассказывает о Киране Эллиоте, в родном городке которого происходит ужасный шторм. Погибает трое его близких людей. 15 лет после трагедии парень возвращается домой с семьей и узнает об убийстве молодой женщины. Горожанам предстоит раскрыть тайны, чтобы избавиться от болезненных воспоминаний.

"Уцелевшие": смотрите трейлер онлайн

"Отдел нераскрытых дел"

Шотландский криминальный сериал продолжает завоевывать любовь украинских зрителей. Он создан по мотивам книг писателя Юсси Адлера-Олсена.

Главный герой Карл Морк – талантливый, но замкнутый детектив, который после неудачного задания становится главой отдела нераскрытых дел в Эдинбурге. В его команду добавляется бывший полицейский из Сирии Акрам Салим, молодая курсантка Роуз и Джеймс Гарди, парализованный после ранения.

"Отдел нераскрытых дел": смотрите трейлер онлайн

Ранее мы рассказывали, какие сериалы стоит посмотреть фанам "Отдела нераскрытых дел".

Также в список 10 самых популярных сериалов попали и другие ленты. За последнюю неделю украинцы часто просматривали такое кино: