Новий рейтинг від Netflix може стати в пригоді кіноманам, які в пошуках якісних та популярних серіалів. Кіно 24 детальніше розповість, які саме стрічки полюбилися українським глядачам за попередній тиждень червня.

До слова Джоан Роулінг відверто поділилась думками про серіал "Гаррі Поттер": "Я прочитала перші епізоди"

"Джинні й Джорджія" 3 сезон

Новий сезон цієї драми вже другий тиждень лідирує у топі популярних серіалів, а попередні сезони також потрапили до рейтингу.

"Джинні й Джорджія" розповідає про складні стосунки між матір'ю й донькою, тому резонують з досвідом багатьох глядачів. Фінал другого сезону заінтригував – все завершилось на арешті Джорджії. Свідком злочину матері став її син Остін. Донька Джинні просить його збрехати. Загалом сім'я знову опиняється під загрозою.

"Джинні й Джорджія" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Уцілілі"

Кримінальна драма з 6 епізодів дебютувала зі 100% рейтингом на Rotten Tomatoes. Серіал високо оцінили критики, тому не дивно, що він у топі для українських глядачів.

Драма розповідає про Кірана Елліота, в рідному містечку якого стається жахливий шторм. Гине троє його близьких людей. 15 років після трагедії хлопець повертається додому з сім'єю й дізнається про вбивство молодої жінки. Містянам належить розкрити таємниці, щоб позбутися болючих спогадів.

"Уцілілі": дивіться трейлер онлайн

"Відділ нерозкритих справ"

Шотландський кримінальний серіал продовжує завойовувати любов українських глядачів. Він створений за мотивами книг письменника Юссі Адлера-Олсена.

Головний герой Карл Морк – талановитий, але замкнутий детектив, який після невдалого завдання стає головою відділу нерозкритих справ в Единбурзі. У його команду додається колишній поліціянт з Сирії Акрам Салім, молода курсантка Роуз та Джеймс Гарді, паралізований після поранення.

"Відділ нерозкритих справ": дивіться трейлер онлайн

Раніше ми розповідали, які серіали варто подивитися фанам "Відділу нерозкритих справ".

Також до списку 10 найпопулярніших серіалів потрапили й інші стрічки. За останній тиждень українці часто переглядали таке кіно: