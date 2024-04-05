В материале Кино 24 узнавайте о телесериалах на английском и не только, которые остаются в лидерах просмотров. Рейтинг составлен на основе просмотров за первые 91 день на Netflix.

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"Игра в кальмара"

Количество просмотров: 265,2 миллиона

Южнокорейский сериал в жанре выживания побил все рекорды и быстро стал самым успешным на платформе. Сюжет рассказывает об игре, в которой участвует 456 людей с финансовыми проблемами. Победитель получает 38,5 миллиона долларов, остальные обречены на гибель.

"Игра в кальмара": смотрите трейлер онлайн

"Венздей"

Количество просмотров: 252,1 миллиона

Американский сериал создан на основе персонажа Венздей Аддамс из семейки Аддамсов. Сюжет переносит в Академию "Невермор", в которую Венздей поступает после отчисления из средней школы. Девушка берется за расследование серии убийств, совершаемых странным монстром. Параллельно ей приходится соответствовать сверстникам и преодолевать экстрасенсорные способности.

"Венздей": смотрите трейлер онлайн

"Странные дела 4"

Количество просмотров: 140,7 миллиона

Американский научно-фантастический сериал создан братьями Даффер. Четвертый сезон получил лучшие рейтинги и просмотры. События разворачиваются в штате Индиана в 1983 году. Там загадочным образом исчезает мальчик. Мать, друзья и шериф отправляются на поиски и узнают о существовании параллельного мира в их городке.

"Очень странные дела 4": смотрите трейлер онлайн

"Чудовище: История Джеффри Дамера"

Количество просмотров: 115,6 миллиона

Сериал создан на основе реальных событий и рассказывает историю серийного убийцы Джеффри Дамера. Главную роль исполнил талантливый Эван Питерс. Netflix анонсировал, что следующие сезоны будут рассказывать о других ужасных фигурах в истории.

"Чудовище: История Джеффри Дамера": смотрите трейлер онлайн

"Бумажный дом 4"

Количество просмотров: 106 миллионов

Восемь воров берут людей в заложники. Их закрывают в Монетном дворе Испании. Руководитель банды манипулирует полицией, чтобы реализовать свое намерение. Это первый неанглоязычный (а именно испанский) сериал, который стал очень популярным на Netflix.

"Бумажный дом 4": смотрите трейлер онлайн

"Бриджертоны"

Количество просмотров: 113,3 миллиона

Костюмированный телесериал рассказывает о событиях, происходящих в Лондоне эпохи Регентства. Семья Бриджертонов – четверо братьев и четыре сёстры хотят выдать старшую дочь. Джентльмены не спешат ухаживать за девушкой, но вдруг в Лондоне появляется шикарный герцог. Именно он может спасти личную ее жизнь.

"Бриджертоны": смотрите видео онлайн

"Ферзевый гамбит"

Количество просмотров: 112,8 миллиона

Драматический сериал рассказывает историю осиротевшей гения Элизабет. Она хочет стать величайшей шахматисткой мира, но в то же время девушка борется с зависимостями и эмоциональными проблемами. Это самый популярный мини-сериал на Netflix.

"Ферзевый гамбит": смотрите видео онлайн