В материале Кино 24 узнавайте о телесериалах на английском и не только, которые остаются в лидерах просмотров. Рейтинг составлен на основе просмотров за первые 91 день на Netflix.
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"Игра в кальмара"
Южнокорейский сериал в жанре выживания побил все рекорды и быстро стал самым успешным на платформе. Сюжет рассказывает об игре, в которой участвует 456 людей с финансовыми проблемами. Победитель получает 38,5 миллиона долларов, остальные обречены на гибель.
"Игра в кальмара": смотрите трейлер онлайн
"Венздей"
Американский сериал создан на основе персонажа Венздей Аддамс из семейки Аддамсов. Сюжет переносит в Академию "Невермор", в которую Венздей поступает после отчисления из средней школы. Девушка берется за расследование серии убийств, совершаемых странным монстром. Параллельно ей приходится соответствовать сверстникам и преодолевать экстрасенсорные способности.
"Венздей": смотрите трейлер онлайн
"Странные дела 4"
Американский научно-фантастический сериал создан братьями Даффер. Четвертый сезон получил лучшие рейтинги и просмотры. События разворачиваются в штате Индиана в 1983 году. Там загадочным образом исчезает мальчик. Мать, друзья и шериф отправляются на поиски и узнают о существовании параллельного мира в их городке.
"Очень странные дела 4": смотрите трейлер онлайн
"Чудовище: История Джеффри Дамера"
Сериал создан на основе реальных событий и рассказывает историю серийного убийцы Джеффри Дамера. Главную роль исполнил талантливый Эван Питерс. Netflix анонсировал, что следующие сезоны будут рассказывать о других ужасных фигурах в истории.
"Чудовище: История Джеффри Дамера": смотрите трейлер онлайн
"Бумажный дом 4"
Восемь воров берут людей в заложники. Их закрывают в Монетном дворе Испании. Руководитель банды манипулирует полицией, чтобы реализовать свое намерение. Это первый неанглоязычный (а именно испанский) сериал, который стал очень популярным на Netflix.
"Бумажный дом 4": смотрите трейлер онлайн
"Бриджертоны"
Костюмированный телесериал рассказывает о событиях, происходящих в Лондоне эпохи Регентства. Семья Бриджертонов – четверо братьев и четыре сёстры хотят выдать старшую дочь. Джентльмены не спешат ухаживать за девушкой, но вдруг в Лондоне появляется шикарный герцог. Именно он может спасти личную ее жизнь.
"Бриджертоны": смотрите видео онлайн
"Ферзевый гамбит"
Драматический сериал рассказывает историю осиротевшей гения Элизабет. Она хочет стать величайшей шахматисткой мира, но в то же время девушка борется с зависимостями и эмоциональными проблемами. Это самый популярный мини-сериал на Netflix.
"Ферзевый гамбит": смотрите видео онлайн