У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь про телесеріали англійською і не тільки, які залишаються у лідерах переглядів. Рейтинг складений на основі переглядів за перші 91 день на Netflix.

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"Гра в кальмара"

Кількість переглядів: 265,2 мільйона

Південнокорейський серіал у жанрі виживання побив усі рекорди та швидко став найуспішнішим на платформі. Сюжет розповідає про гру, в якій бере участь 456 людей з фінансовими проблемами. Переможець отримує 38,5 мільйонів доларів, решта приречені на загибель.

"Гра в кальмара": дивіться трейлер онлайн

"Венздей"

Кількість переглядів: 252,1 мільйона

Американський серіал створений на основі персонажа Венздей Аддамс з сімейки Аддамсів. Сюжет переносить у Академію "Невермор", в яку Венздей вступає після відрахування з середньої школи. Дівчина береться за розслідування серії вбивств, що вчиняє дивний монстр. Паралельно їй доводиться відповідати одноліткам і долати екстрасенсорні здібності.

"Венздей": дивіться трейлер онлайн

"Дивні дива 4"

Кількість переглядів: 140,7 мільйона

Американський науково-фантастичний серіал створений братами Даффер. Четвертий сезон здобув найкращі рейтинги та перегляди. Події розгортаються у штаті Індіана у 1983 році. Там загадковим чином зникає хлопчик. Мати, друзі та шериф вирушають на пошуки й дізнаються про існування паралельного світу у їхньому містечку.

"Дивні дива 4": дивіться трейлер онлайн

"Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"

Кількість переглядів: 115,6 мільйона

Серіал створений на основі реальних подій та розповідає історію серійного вбивці Джеффрі Дамера. Головну роль виконав талановитий Еван Пітерс. Netflix анонсував, що наступні сезони розповідатимуть про інших жахливих постатей в історії.

"Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера": дивіться трейлер онлайн

"Паперовий будинок 4"

Кількість переглядів: 106 мільйонів

Восьмеро злодіїв беруть людей у заручники. Їх зачиняють в Монетному дворі Іспанії. Керівник банди маніпулює поліцією, щоб реалізувати свій намір. Це перший неангломовний (а саме іспанський) серіал, який став дуже популярним на Netflix.

"Паперовий будинок 4": дивіться трейлер онлайн

"Бріджертони"

Кількість переглядів: 113,3 мільйона

Костюмований телесеріал розповідає про події, що відбуваються у Лондоні епохи Регентства. Родина Бріджертонів – четверо братів та четверо сестер хочуть видати найстаршу доньку. Джентльмени не поспішають залицятися до дівчини, але раптом у Лондоні з'являється шикарний герцог. Саме він може врятувати особисте її життя.

"Бріджертони": дивіться відео онлайн

"Ферзевий гамбіт"

Кількість переглядів: 112,8 мільйона

Драматичний серіал розповідає історію осиротілої генійки Елізабет. Вона хоче стати найвеличнішою шахісткою світу, але водночас дівчина бореться з залежностями та емоційними проблемами. Це найпопулярніший мінісеріал на Netflix.

"Ферзевий гамбіт": дивіться відео онлайн