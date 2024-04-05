У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь про телесеріали англійською і не тільки, які залишаються у лідерах переглядів. Рейтинг складений на основі переглядів за перші 91 день на Netflix.
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"Гра в кальмара"
Південнокорейський серіал у жанрі виживання побив усі рекорди та швидко став найуспішнішим на платформі. Сюжет розповідає про гру, в якій бере участь 456 людей з фінансовими проблемами. Переможець отримує 38,5 мільйонів доларів, решта приречені на загибель.
"Гра в кальмара": дивіться трейлер онлайн
"Венздей"
Американський серіал створений на основі персонажа Венздей Аддамс з сімейки Аддамсів. Сюжет переносить у Академію "Невермор", в яку Венздей вступає після відрахування з середньої школи. Дівчина береться за розслідування серії вбивств, що вчиняє дивний монстр. Паралельно їй доводиться відповідати одноліткам і долати екстрасенсорні здібності.
"Венздей": дивіться трейлер онлайн
"Дивні дива 4"
Американський науково-фантастичний серіал створений братами Даффер. Четвертий сезон здобув найкращі рейтинги та перегляди. Події розгортаються у штаті Індіана у 1983 році. Там загадковим чином зникає хлопчик. Мати, друзі та шериф вирушають на пошуки й дізнаються про існування паралельного світу у їхньому містечку.
"Дивні дива 4": дивіться трейлер онлайн
"Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"
Серіал створений на основі реальних подій та розповідає історію серійного вбивці Джеффрі Дамера. Головну роль виконав талановитий Еван Пітерс. Netflix анонсував, що наступні сезони розповідатимуть про інших жахливих постатей в історії.
"Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера": дивіться трейлер онлайн
"Паперовий будинок 4"
Восьмеро злодіїв беруть людей у заручники. Їх зачиняють в Монетному дворі Іспанії. Керівник банди маніпулює поліцією, щоб реалізувати свій намір. Це перший неангломовний (а саме іспанський) серіал, який став дуже популярним на Netflix.
"Паперовий будинок 4": дивіться трейлер онлайн
"Бріджертони"
Костюмований телесеріал розповідає про події, що відбуваються у Лондоні епохи Регентства. Родина Бріджертонів – четверо братів та четверо сестер хочуть видати найстаршу доньку. Джентльмени не поспішають залицятися до дівчини, але раптом у Лондоні з'являється шикарний герцог. Саме він може врятувати особисте її життя.
"Бріджертони": дивіться відео онлайн
"Ферзевий гамбіт"
Драматичний серіал розповідає історію осиротілої генійки Елізабет. Вона хоче стати найвеличнішою шахісткою світу, але водночас дівчина бореться з залежностями та емоційними проблемами. Це найпопулярніший мінісеріал на Netflix.
"Ферзевий гамбіт": дивіться відео онлайн