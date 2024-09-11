10 самых популярных сериалов на Netflix, которые помогут расслабиться после работы

Netflix обновил свой рейтинг самых популярных сериалов на стриминговой платформе. В предыдущем обновлении первое место занимала лента "Эмили в Париже", которая привлекла огромное внимание зрителей.

Если вы уже просмотрели все новые серии этого сериала и ищете что-то новенькое, самое время ознакомиться с обновленным списком самых популярных шоу на Netflix. В новом рейтинге вы найдете свежие и захватывающие предложения, которые стоит добавить в свой список.

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Самые популярные сериалы на Netflix

"Великолепная пара"

Амелия Сакс готовится к свадебной церемонии с одной из самых богатых семей Нантакета. Ее будущая свекровь, известная писательница Грир Гаррисон Винбери, не жалеет средств на организацию свадьбы, которая обещает стать самым значительным событием сезона. Однако, праздничные приготовления прерываются, когда на пляже находят тело.

Когда начинают появляться новые тайны, расследование разворачивается в полную силу, превращая события в сюжет, словно сошедший со страниц одного из романов Грир. Неожиданно все присутствующие на празднике становятся подозреваемыми, и каждый из них имеет собственные мотивы и тайны.

"Великолепная пара": смотрите онлайн трейлер сериала

"КАОС"

На горе Олимп разворачивается невиданный раздор: всесильный Зевс охвачен паранойей, и его обычный спокойный контроль над богами и миром оказывается под угрозой. Между божествами идет борьба, грозящая хаосом во вселенной.

В этот критический момент на сцену выходят трое смертных, которых судьба избрала для чрезвычайной миссии. Им суждено столкнуться с божественными силами и изменить ход истории человечества.

"КАОС": смотрите онлайн трейлер сериала

"Дыши"

Больница Хоакина Сороллы оказывается в сложной ситуации, сталкиваясь с многочисленными вызовами, которые угрожают ее существованию. Медицинский коллектив находится на грани распада из-за внутренних конфликтов и профессионального стресса. Угроза всеобщей забастовки добавляет напряжения к уже сложной ситуации, создавая дополнительные трудности в оказании медицинской помощи пациентам.

Условия работы в больнице чрезвычайно тяжелые, а жизнь ее работников оказалось на большом перепутье. Врачи, которые ежедневно обещают придерживаться принципов присяги Гиппократа, оказываются под большим давлением. Кажется, что их идеалы и обязательства находятся под угрозой, когда реальность начинает проверять их на выносливость и нравственность. Смогут ли эти медицинские работники выдержать испытания и остаться верными своим обещаниям, когда их силы и ресурсы достигнут критического предела?

"Дыши": смотрите онлайн трейлер сериала

Это ваш шанс выбрать своего фаворита среди самых популярных сериалов, которые украинцы смотрят онлайн. В этом списке вы также найдете такие увлекательные шоу:

"Эмили в Париже" 4 сезон

"Кошмарные бывшие" 1 сезон

"Пособие по убийству для хороших девушек" 1 сезон

"Эмили в Париже" 3 сезон

"Академия "Амбрелла"" 4 сезон

"Джентльмены" 1 сезон

"Эмили в Париже" 2 сезон

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