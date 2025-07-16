Кино 24 со ссылкой на Netflix подготовило для вас подборку самых рейтинговых сериалов, которые чаще всего выбирают украинские зрители по всему миру.

Интересно Безумные деньги, выживание и моральный выбор: 3 напряженные сериалы, похожие на "Игру в кальмара"

"Игра в кальмара" 3 сезон

Самым популярным сериалом на Netflix до сих пор остается 3 сезон культовой ленты. В нем зрители снова погружаются в мрачный мир смертельных игр. После неудачной попытки разоблачить организаторов, главный герой Сон Ги Хун возвращается в игру, которая на этот раз стала еще более жестокой. В новом сезоне появляются обновленные испытания, в частности "Тайники с ключами", "Скакалка" и другие кровавые игры, которые требуют не только выносливости, но и моральной силы участников. Ги Хун снова оказывается перед тяжелым выбором – предать других или противостоять системе до конца.

"Игра в кальмара" 3 сезон: смотрите трейлер сериала онлайн

"Песочный человек" 2 сезон

Второй сезон сериала продолжает историю Морфея. Ему снова приходится предстать перед самыми сложными моральными испытаниями в своей вечной жизни. Морфей получает ключ от Ада после того, как Люцифер отрекается от трона. Это провоцирует настоящий конфликт среди богов, демонов и других существ, которые соревнуются за контроль над этим местом.

"Песочный человек" 2 сезон: смотрите трейлер сериала онлайн

"Прибрежье"

Сюжет сериала разворачивается вокруг семьи Бакли, которая после таинственного кораблекрушения оказывается в эпицентре опасных событий. Полиция начинает расследование, а влиятельная семья, которая долгие годы строила свою бизнес-империю, вынуждена сплотиться и отложить давние конфликты, чтобы сохранить контроль и уберечь дело от краха.

"Прибрежье": смотрите трейлер сериала онлайн

Среди других самых популярных сериалов, которые понравились украинским зрителям на прошлой неделе: