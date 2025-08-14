10 самых популярных сериалов на Netflix, которые влюбили в себя украинских зрителей
- На Netflix летом 2025 года были выпущены новые сезоны популярных сериалов, таких как "Игра в кальмара" и "Венздей".
- Среди самых популярных сериалов на Netflix – "Венздей", "Неукротимый", "Метка", "Игра в кальмара" 3 сезон и другие.
Многие зрители отмечают о том, что лето 2025 года выдалось настоящим кинооткрытием для многих. На Netflix вышло продолжение любимых сериалов, которые ждали миллионы.
Среди них: "Игра в кальмара", "Венздей" и другие. Стриминговая платформа обновила свой рейтинг самых популярных лент, которые полюбились украинцам. В материале Кино 24 со ссылкой на Netflix смотрите эту подборку.
Рекомендуем Не "Раша гудбай": 3 крутых украинских фильма, которые являются примером качественного кино
Какие сериалы стали самыми популярными на Netflix?
"Венздей" 2 сезон
Премьера второго сезона сериала "Венздей" состоялась 6 августа 2025 года. Сейчас на платформе доступна только первая часть нового сезона, уже в сентябре состоится премьера следующих эпизодов, которые точно станут особенными для поклонников ленты.
Кстати, смотрите, как за 3 года изменились актеры сериала "Венздей".
"Венздей": смотрите онлайн трейлер 2 сезона
Также среди самых популярных сериалов на стриминговой платформе Netflix можно увидеть такие ленты:
- "Венздей" 1 сезон
- "Неукротимый"
- "Метка"
- "Глубокий вдох"
- "Песочный человек" 2 сезон
- "Игра в кальмара" 3 сезон
- "Под тёмным солнцем"
- "Сирены"
- "Отдел нераскрытых дел"
Многие украинцы уже успели влюбиться в эти киноистории. Ищите своего фаворита среди этой десятки и наслаждайтесь просмотром уже сегодня вечером.