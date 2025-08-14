Укр Рус
Кіно Кінодобірки 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які закохали у себе українських глядачів
14 серпня, 16:00
10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які закохали у себе українських глядачів

Ольга Паньків
Основні тези
  • На Netflix влітку 2025 року були випущені нові сезони популярних серіалів, таких як "Гра в кальмара" і "Венздей".
  • Серед найпопулярніших серіалів на Netflix – "Венздей", "Неприборканий", "Мітка", "Гра в кальмара" 3 сезон та інші.

Чимало глядачів зазначають про те, що літо 2025 року видалося справжнім кіновідкриттям для багатьох. На Netflix вийшло продовження улюблених серіалів, на які чекали мільйони.

Серед них: "Гра в кальмара", "Венздей" та інші. Стримінгова платформа оновила свій рейтинг найпопулярніших стрічок, які полюбилися українцям. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на Netflix дивіться цю підбірку.

Які серіали стали найпопулярнішими на Netflix?

"Венздей" 2 сезон

Прем'єра другого сезону серіалу "Венздей" відбулася 6 серпня 2025 року. Наразі на платформі доступна тільки перша частина нового сезону, уже у вересні відбудеться прем'єра наступних епізодів, які точно стануть особливими для прихильників стрічки.

До речі, дивіться, як за 3 роки змінилися актори серіалу "Венздей".

"Венздей": дивіться онлайн трейлер 2 сезону

Також серед найпопулярніших серіалів на стримінговій платформі Netflix можна побачити такі стрічки:

  • "Венздей" 1 сезон
  • "Неприборканий"
  • "Мітка"
  • "Глибокий вдих"
  • "Пісочний чоловік" 2 сезон
  • "Гра в кальмара" 3 сезон
  • "Під темним сонцем"
  • "Сирени"
  • "Відділ нерозкритих справ"

Чимало українців вже встигли закохатись у ці кіноісторії. Шукайте свого фаворита серед цієї десятки та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні ввечері.