Кино 24 собрали для вас список этих сериалов. Смотрите трейлеры, читайте описания сюжетов и создавайте свое лучшее настроение после напряженного рабочего дня.
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Самые популярные сериалы на Netflix
"Настоящий мужчина"
Вторую неделю подряд список самых популярных возглавляет этот сериал. Это драматическая лента 2024 года. Мини-сериал состоит из шести эпизодов, которые можно посмотреть всего за несколько дней.
Сериал рассказывает о том, как после встречи с безжалостными врагами и неожиданным банкротством, магнат недвижимости Атланты вынужден снова подниматься на вершину, в то время, как его империя распадается.
"Настоящий мужчина": смотрите онлайн трейлер сериала
"Джентльмены", 1 сезон
В ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Джанкарло Эспозито, Дэниел Ингс, Джоэли Ричардсон, Питер Серафинович, Винни Джонс, Рэй Уинстон.
После смерти отца Эдди Горнимана его жизнь кардинально меняется. Получив наследство в виде имения, герцогского титула и неожиданного бизнеса, Эдди оказывается в ситуации, где его старший брат, который стремился получить почетный титул, становится его противником.
Однако вместе с наследством Эдди сталкивается с рядом проблем: титул оказывается малоценным, бизнес находится на грани упадка, а сотрудники устраивают бойкот.
Впоследствии, оказывается, что поместье является частью прибыльной каннабисовой империи. Ситуация еще больше осложняется, когда несколько сомнительных личностей из британского криминального мира пытаются вмешаться в его дела. Чтобы защитить семью от их козней, Эдди решает обыграть гангстеров в их собственной игре.
"Джентльмены": смотрите онлайн трейлер сериала
Также в списке лучших сериалов есть как новые ленты, так и старые. Вам точно стоит обратить внимание на эти:
- "Мертвые парни-детективы"
- "Хороший врач" 1 сезон
- "Олененок"
- "Хороший доктор" 2 сезон
- "Проблема трех тел"
"Проблема трех тел": смотрите онлайн трейлер сериала
- "Хороший доктор" 3 сезон
- "Бриджертоны" 1 сезон
- "Бриджертоны" 2 сезон
Кстати, уже 16 мая выходит 1 часть третьего сезона долгожданного сериала "Бриджертоны". Поэтому вдохновитесь эстетикой предыдущих сезонов. Продолжение обещает быть жарким.