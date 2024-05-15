Кино 24 собрали для вас список этих сериалов. Смотрите трейлеры, читайте описания сюжетов и создавайте свое лучшее настроение после напряженного рабочего дня.

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Самые популярные сериалы на Netflix

"Настоящий мужчина"

Вторую неделю подряд список самых популярных возглавляет этот сериал. Это драматическая лента 2024 года. Мини-сериал состоит из шести эпизодов, которые можно посмотреть всего за несколько дней.

Сериал рассказывает о том, как после встречи с безжалостными врагами и неожиданным банкротством, магнат недвижимости Атланты вынужден снова подниматься на вершину, в то время, как его империя распадается.

"Настоящий мужчина": смотрите онлайн трейлер сериала

"Джентльмены", 1 сезон

В ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Джанкарло Эспозито, Дэниел Ингс, Джоэли Ричардсон, Питер Серафинович, Винни Джонс, Рэй Уинстон.

После смерти отца Эдди Горнимана его жизнь кардинально меняется. Получив наследство в виде имения, герцогского титула и неожиданного бизнеса, Эдди оказывается в ситуации, где его старший брат, который стремился получить почетный титул, становится его противником.

Однако вместе с наследством Эдди сталкивается с рядом проблем: титул оказывается малоценным, бизнес находится на грани упадка, а сотрудники устраивают бойкот.

Впоследствии, оказывается, что поместье является частью прибыльной каннабисовой империи. Ситуация еще больше осложняется, когда несколько сомнительных личностей из британского криминального мира пытаются вмешаться в его дела. Чтобы защитить семью от их козней, Эдди решает обыграть гангстеров в их собственной игре.

"Джентльмены": смотрите онлайн трейлер сериала



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Также в списке лучших сериалов есть как новые ленты, так и старые. Вам точно стоит обратить внимание на эти:

"Мертвые парни-детективы"

"Хороший врач" 1 сезон

"Олененок"

"Хороший доктор" 2 сезон

"Проблема трех тел"

"Проблема трех тел": смотрите онлайн трейлер сериала

"Хороший доктор" 3 сезон

"Бриджертоны" 1 сезон

"Бриджертоны" 2 сезон

Кстати, уже 16 мая выходит 1 часть третьего сезона долгожданного сериала "Бриджертоны". Поэтому вдохновитесь эстетикой предыдущих сезонов. Продолжение обещает быть жарким.