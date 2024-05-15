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Найпопулярніші серіали на Netflix

"Справжній чоловік"

Другий тиждень поспіль список найпопулярніших очолює цей серіал. Це драматична стрічка 2024 року. Мінісеріал складається із шести епізодів, які можна подивитись всього за декілька днів.

Серіал розповідає про те, як після зустрічі з безжальними ворогами та несподіваним банкрутством, магнат нерухомості з Атланти вимушений знову підійматися на вершину, у той час, як його імперія розпадається.

"Справжній чоловік": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Джентльмени", 1 сезон

У ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Джанкарло Еспозіто, Деніел Інгс, Джоелі Річардсон, Пітер Серафінович, Вінні Джонс, Рей Вінстон.

Після смерті батька Едді Горнімана його життя кардинально змінюється. Отримавши спадок у вигляді маєтку, герцогського титулу та несподіваного бізнесу, Едді опиняється в ситуації, де його старший брат, який прагнув отримати почесний титул, стає його супротивником.

Проте разом зі спадщиною Едді стикається з низкою проблем: титул виявляється малоцінним, бізнес перебуває на межі занепаду, а співробітники влаштовують бойкот.

Згодом, виявляється, що маєток є частиною прибуткової канабісової імперії. Ситуація ще більше ускладнюється, коли кілька сумнівних осіб з британського кримінального світу намагаються втрутитися в його справи. Щоб захистити родину від їхніх підступів, Едді вирішує обіграти гангстерів у їхній власній грі.

"Джентльмени": дивіться онлайн трейлер серіалу



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Також у списку найкращих серіалів є як нові стрічки, так і старіші. Вам точно варто звернути увагу на ці:

"Мертві хлопці-детективи"

"Хороший лікар" 1 сезон

"Оленя"

"Хороший лікар" 2 сезон

"Проблема трьох тіл"

"Проблема трьох тіл": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Хороший лікар" 3 сезон

"Бріджертони" 1 сезон

"Бріджертони" 2 сезон

До речі, уже 16 травня виходить 1 частина третього сезону довгоочікуваного серіалу "Бріджертони". Тому надихніться естетикою попередніх сезонів. Продовження обіцяє бути спекотним.