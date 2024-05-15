10 самых популярных сериалов на Netflix, которые можно посмотреть после работы
Стриминговая платформа Netflix обновила свой еженедельный рейтинг самых популярных сериалов, которые транслируются на сервисе. Это ленты, которые чаще всего выбирают зрители для расслабленных вечеров. Поэтому среди них точно найдется и ваш фаворит.
Кино 24 собрали для вас список этих сериалов. Смотрите трейлеры, читайте описания сюжетов и создавайте свое лучшее настроение после напряженного рабочего дня.
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Самые популярные сериалы на Netflix
"Настоящий мужчина"
Вторую неделю подряд список самых популярных возглавляет этот сериал. Это драматическая лента 2024 года. Мини-сериал состоит из шести эпизодов, которые можно посмотреть всего за несколько дней.
Сериал рассказывает о том, как после встречи с безжалостными врагами и неожиданным банкротством, магнат недвижимости Атланты вынужден снова подниматься на вершину, в то время, как его империя распадается.
"Настоящий мужчина": смотрите онлайн трейлер сериала
"Джентльмены", 1 сезон
В ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Джанкарло Эспозито, Дэниел Ингс, Джоэли Ричардсон, Питер Серафинович, Винни Джонс, Рэй Уинстон.
После смерти отца Эдди Горнимана его жизнь кардинально меняется. Получив наследство в виде имения, герцогского титула и неожиданного бизнеса, Эдди оказывается в ситуации, где его старший брат, который стремился получить почетный титул, становится его противником.
Однако вместе с наследством Эдди сталкивается с рядом проблем: титул оказывается малоценным, бизнес находится на грани упадка, а сотрудники устраивают бойкот.
Впоследствии, оказывается, что поместье является частью прибыльной каннабисовой империи. Ситуация еще больше осложняется, когда несколько сомнительных личностей из британского криминального мира пытаются вмешаться в его дела. Чтобы защитить семью от их козней, Эдди решает обыграть гангстеров в их собственной игре.
"Джентльмены": смотрите онлайн трейлер сериала
Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.
Также в списке лучших сериалов есть как новые ленты, так и старые. Вам точно стоит обратить внимание на эти:
- "Мертвые парни-детективы"
- "Хороший врач" 1 сезон
- "Олененок"
- "Хороший доктор" 2 сезон
- "Проблема трех тел"
"Проблема трех тел": смотрите онлайн трейлер сериала
- "Хороший доктор" 3 сезон
- "Бриджертоны" 1 сезон
- "Бриджертоны" 2 сезон
Кстати, уже 16 мая выходит 1 часть третьего сезона долгожданного сериала "Бриджертоны". Поэтому вдохновитесь эстетикой предыдущих сезонов. Продолжение обещает быть жарким.