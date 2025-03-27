Их обсуждают все: 10 топовых сериалов Netflix, которые стали самыми популярными за последнее время

Стриминговая платформа Netflix представила обновленный рейтинг самых популярных сериалов за последнюю неделю. Именно эти телешоу восхищали украинских зрителей и вызвали бурные обсуждения в сети.

Кино 24 расскажет, какие сериалы выбирали украинцы чаще всего за последнее время. От захватывающих триллеров до комедий – в этом перечне точно найдется шоу, которое понравится именно вам.

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"Юношество"

Британский сериал рассказывает о расследовании жестокого убийства юной девушки, на которую напали с ножом. В преступлении подозревают 13-летнего парня из ее школы, его арестовывают.

"Юношество" – это сериал, состоящий из 4 серий, снятых одним дублем. Повествование разворачивается в реальном времени, когда детективы и семьи пытаются понять, что именно произошло. Сериал вызвал бурные обсуждения, в частности среди родителей относительно пагубного влияния соцсетей и контента.

"Юношество": смотрите трейлер онлайн

"Резиденция"

Президент США устраивает в Белом доме званый ужин. Внезапно его теща находит мертвым главного швейцара. В Белый дом прибывает лучшая следователь города Корделия Купп. Перед ней важная задача - допросить 157 человек в доме и найти убийцу.

"Резиденция": смотрите трейлер онлайн

"Гепард"

События происходят в Италии, когда в стране начинаются бунты и революция. Общественный порядок меняется, и неизвестно, что ждет героев дальше. Чтобы удержаться на плаву, сицилийский принц хочет женить своего племянника на дочери мэра города. Но его план не такой удачный, как кажется.

"Гепард": смотрите трейлер онлайн

Среди самых популярных сериалов за последнюю неделю оказались и другие. Некоторые из этих лент держатся в рейтинге уже более 6 недель – настолько они полюбились зрителям.