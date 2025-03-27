Кіно 24 розповість, які серіали обирали українці найчастіше за останній час. Від захопливих трилерів до комедій – у цьому переліку точно знайдеться шоу, яке сподобається саме вам.

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"Юнацтво"

Британський серіал розповідає про розслідування жорстокого вбивства юної дівчини, на яку напали з ножем. У злочині підозрюють 13-річного хлопця з її школи, його заарештовують.

"Юнацтво" – це серіал, що складається з 4 серій, знятих одним дублем. Оповідь розгортається в реальному часі, коли детективи та сім'ї намагаються зрозуміти, що саме сталося. Серіал викликав бурхливі обговорення, зокрема серед батьків щодо згубного впливу соцмереж і контенту.

"Юнацтво": дивіться трейлер онлайн

"Резиденція"

Президент США влаштовує у Білому домі звану вечерю. Раптово його теща знаходить мертвим головного швейцара. До Білого дому прибуває найкраща слідча міста Корделія Купп. Перед нею важливе завдання - допитати 157 людей у домі та знайти вбивцю.

"Резиденція": дивіться трейлер онлайн

"Гепард"

Події відбуваються в Італії, коли в країні розпочинаються бунти та революція. Суспільний порядок змінюється, і невідомо, що чекає героїв далі. Щоб утриматись на плаву, сицилійський принц хоче одружити свого племінника з донькою мера міста. Але його план не такий вдалий, як здається.

"Гепард": дивіться трейлер онлайн

Серед найпопулярніших серіалів за останній тиждень опинилися й інші. Деякі з цих стрічок тримаються у рейтингу вже більш як 6 тижнів – настільки вони полюбилися глядачам.