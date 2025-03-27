Кіно 24 розповість, які серіали обирали українці найчастіше за останній час. Від захопливих трилерів до комедій – у цьому переліку точно знайдеться шоу, яке сподобається саме вам.
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"Юнацтво"
Британський серіал розповідає про розслідування жорстокого вбивства юної дівчини, на яку напали з ножем. У злочині підозрюють 13-річного хлопця з її школи, його заарештовують.
"Юнацтво" – це серіал, що складається з 4 серій, знятих одним дублем. Оповідь розгортається в реальному часі, коли детективи та сім'ї намагаються зрозуміти, що саме сталося. Серіал викликав бурхливі обговорення, зокрема серед батьків щодо згубного впливу соцмереж і контенту.
"Юнацтво": дивіться трейлер онлайн
"Резиденція"
Президент США влаштовує у Білому домі звану вечерю. Раптово його теща знаходить мертвим головного швейцара. До Білого дому прибуває найкраща слідча міста Корделія Купп. Перед нею важливе завдання - допитати 157 людей у домі та знайти вбивцю.
"Резиденція": дивіться трейлер онлайн
"Гепард"
Події відбуваються в Італії, коли в країні розпочинаються бунти та революція. Суспільний порядок змінюється, і невідомо, що чекає героїв далі. Щоб утриматись на плаву, сицилійський принц хоче одружити свого племінника з донькою мера міста. Але його план не такий вдалий, як здається.
"Гепард": дивіться трейлер онлайн
Серед найпопулярніших серіалів за останній тиждень опинилися й інші. Деякі з цих стрічок тримаються у рейтингу вже більш як 6 тижнів – настільки вони полюбилися глядачам.
- "Плеймейкерка" 1 сезон
- "Нульовий день"
- "Кассандра"
- "Вовчий король" 1 сезон
- "Лише один погляд"
- "Ціна краси" 1 сезон
- "Токсичне місто".