Кино 24 расскажет о сериалах, ставших фаворитами украинских зрителей за первую неделю сентября. Среди этих проектов Netflix точно найдется вариант, что понравится именно вам.
"Уенздей" 2 сезон
Уже 5 неделю подряд на первых местах в рейтинге держится сериал "Уенздей", ставший переосмыслением истории о семейке Аддамсов. Первый сезон рассказывает о дочери Мортиции и Гомеса, которая после отчисления из школы поступает в академию "Невермор", где учатся изгнанники. Уенздей берется расследовать убийства, происходящие в местности.
Во втором сезоне – еще больше темноты и загадок. Уенздей возвращается в "Невермор" после продуктивных каникул. Она видит видение, в котором умирает ее подруга Энид. Уенздей готова на все, чтобы этому помешать. В августе вышли первые 4 серии, а 3 сентября опубликовали финальные эпизоды сезона.
"Уенздей" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн
"Две могилы"
События испанского мини-сериала в жанре триллера происходят в тихом городке Малаги, где исчезают две девушки-подростка – Марта и Вероника. Бабушка одной из них, Изабель, не готова мириться с неизвестностью, она стремится найди правду превыше всего. В поисках она объединяется с Рафаэлем, который потерял дочь. Их дуэт начинает собственное расследование.
"Две могилы": смотрите трейлер онлайн
"Заложник"
Премьер-министр Великобритании только недавно вступила в должность. Но сейчас в стране кризис, а ее мужа внезапно похитили. Женщина решает обратиться за помощью к президенту Франции, которая оказывается под давлением шантажистов. Они должны решить, что важнее: личные амбиции и конкуренция, или сотрудничество и разоблачение заговора.
"Заложник": смотрите трейлер онлайн
Также в Украине часто выбирали и другие сериалы:
- "Моя жизнь с Уолтерами" 2 сезон
- "Моя жизнь с Уолтерами" 1 сезон
- "Уенздей" 1 сезон
- "Неукротимый"
- "Любовь, афера и месть"
- "Отдел нераскрытых дел"
- "Молодые миллионеры".