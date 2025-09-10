Кино 24 расскажет о сериалах, ставших фаворитами украинских зрителей за первую неделю сентября. Среди этих проектов Netflix точно найдется вариант, что понравится именно вам.

"Уенздей" 2 сезон

Уже 5 неделю подряд на первых местах в рейтинге держится сериал "Уенздей", ставший переосмыслением истории о семейке Аддамсов. Первый сезон рассказывает о дочери Мортиции и Гомеса, которая после отчисления из школы поступает в академию "Невермор", где учатся изгнанники. Уенздей берется расследовать убийства, происходящие в местности.

Во втором сезоне – еще больше темноты и загадок. Уенздей возвращается в "Невермор" после продуктивных каникул. Она видит видение, в котором умирает ее подруга Энид. Уенздей готова на все, чтобы этому помешать. В августе вышли первые 4 серии, а 3 сентября опубликовали финальные эпизоды сезона.

"Уенздей" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Две могилы"

События испанского мини-сериала в жанре триллера происходят в тихом городке Малаги, где исчезают две девушки-подростка – Марта и Вероника. Бабушка одной из них, Изабель, не готова мириться с неизвестностью, она стремится найди правду превыше всего. В поисках она объединяется с Рафаэлем, который потерял дочь. Их дуэт начинает собственное расследование.

"Две могилы": смотрите трейлер онлайн

"Заложник"

Премьер-министр Великобритании только недавно вступила в должность. Но сейчас в стране кризис, а ее мужа внезапно похитили. Женщина решает обратиться за помощью к президенту Франции, которая оказывается под давлением шантажистов. Они должны решить, что важнее: личные амбиции и конкуренция, или сотрудничество и разоблачение заговора.

"Заложник": смотрите трейлер онлайн

